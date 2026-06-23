user icon
icon

Oud Ferrari-coureur vreest voor Leclerc: “Hamilton heeft hem mentaal geraakt”

<< Naar nieuwsoverzicht
Oud Ferrari-coureur vreest voor Leclerc: “Hamilton heeft hem mentaal geraakt”

Charles Leclerc beleeft een moeilijke periode bij Ferrari. De Monegask zag teamgenoot Lewis Hamilton de Grand Prix van Spanje winnen, terwijl hij zelf opnieuw uitviel. Voormalig Ferrari-coureur René Arnoux maakt zich zorgen en denkt dat Leclerc momenteel vooral mentaal worstelt.

Leclerc leek met vertrouwen aan de Europese fase van het Formule 1-seizoen te beginnen, maar een reeks tegenvallers heeft zijn momentum volledig onderuitgehaald. Na crashes in Miami en Monaco ging het opnieuw mis in Barcelona, waar hij na een technisch probleem de finish niet haalde.

Meer over Ferrari Hamilton in zevende hemel: "Hij heeft Kardashian ten huwelijk gevraagd"

Hamilton in zevende hemel: "Hij heeft Kardashian ten huwelijk gevraagd"

16 jun
 Hamilton heeft opvallende voorsprong op Verstappen

Hamilton heeft opvallende voorsprong op Verstappen

22 jun

Arnoux ziet kwetsbare Leclerc bij Ferrari

Volgens Arnoux heeft Leclerc de voorbije weken een kant van zichzelf laten zien die hij niet had verwacht. De Fransman, die in de jaren tachtig drie Grands Prix won voor Ferrari, vreest dat de Monegask diep in de put zit.

"Zijn vertrouwen heeft een flinke deuk gekregen. We zien een kwetsbare Leclerc die de voorbije races te veel fouten heeft gemaakt", stelt Arnoux tegenover La Gazzetta dello Sport.

"De crashes in Miami en Monaco, gevolgd door zijn uitvalbeurt in Barcelona, laten zien dat hij zich niet volledig op zijn gemak voelt in de auto. Het grootste probleem zit volgens mij echter tussen de oren. Hij had niet verwacht dat Hamilton zo snel zo competitief zou zijn."

Hamilton verrast en geeft Ferrari nieuwe hoop

Hamilton heeft zich de afgelopen races nadrukkelijk laten gelden bij Ferrari. De Brit eindigde als tweede in Miami en Monaco en boekte in Spanje zijn eerste overwinning in het rood. Arnoux geeft toe dat ook hij verrast is door de snelheid van de zevenvoudig wereldkampioen.

"Ik dacht dat Lewis met de jaren iets van zijn scherpte had verloren, maar hij heeft het tegendeel bewezen. Hij toont opnieuw waarom hij een echte kampioen is", aldus Arnoux.

De voormalig Ferrari-coureur ziet bovendien dat de Scuderia een belangrijke stap vooruit heeft gezet. "Hamilton heeft het team op sleeptouw genomen en het vertrouwen van de tifosi gewonnen. De updates werken en Ferrari doet weer volop mee in de titelstrijd."

Leclerc erkende na afloop van de Grand Prix van Spanje zelf dat hij een tandje moet bijsteken. "Dit is een geweldige dag voor het team en voor Lewis. Iedereen heeft keihard gewerkt aan de verbeteringen en die lijken hun vruchten af te werpen. Nu is het aan mij om weer op mijn niveau te presteren, want sinds Canada heb ik dat niet meer laten zien."

The Wolf

Posts: 1.067

Moet ook niet leuk zijn voor Leclerc om via gpvandaag (weet dat Charles hier meeleest) te vernemen dat hij kwetsbaar is en mentaal finaal naar kakkershoek is geknakt, zijn zelfvertrouwen had al 'n deuk opgelopen en Arnoux trapt er doodleuk nog 'n paar deuken bij....
Hij gaat zich komende race her... [Lees verder]

  • 2
  • 23 jun 2026 - 09:10
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc René Arnoux Ferrari

Reacties (1)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 1.067

    Moet ook niet leuk zijn voor Leclerc om via gpvandaag (weet dat Charles hier meeleest) te vernemen dat hij kwetsbaar is en mentaal finaal naar kakkershoek is geknakt, zijn zelfvertrouwen had al 'n deuk opgelopen en Arnoux trapt er doodleuk nog 'n paar deuken bij....
    Hij gaat zich komende race herpakken, vermoed ik

    • + 2
    • 23 jun 2026 - 09:10

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar