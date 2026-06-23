Charles Leclerc beleeft een moeilijke periode bij Ferrari. De Monegask zag teamgenoot Lewis Hamilton de Grand Prix van Spanje winnen, terwijl hij zelf opnieuw uitviel. Voormalig Ferrari-coureur René Arnoux maakt zich zorgen en denkt dat Leclerc momenteel vooral mentaal worstelt.

Leclerc leek met vertrouwen aan de Europese fase van het Formule 1-seizoen te beginnen, maar een reeks tegenvallers heeft zijn momentum volledig onderuitgehaald. Na crashes in Miami en Monaco ging het opnieuw mis in Barcelona, waar hij na een technisch probleem de finish niet haalde.

Arnoux ziet kwetsbare Leclerc bij Ferrari

Volgens Arnoux heeft Leclerc de voorbije weken een kant van zichzelf laten zien die hij niet had verwacht. De Fransman, die in de jaren tachtig drie Grands Prix won voor Ferrari, vreest dat de Monegask diep in de put zit.

"Zijn vertrouwen heeft een flinke deuk gekregen. We zien een kwetsbare Leclerc die de voorbije races te veel fouten heeft gemaakt", stelt Arnoux tegenover La Gazzetta dello Sport.

"De crashes in Miami en Monaco, gevolgd door zijn uitvalbeurt in Barcelona, laten zien dat hij zich niet volledig op zijn gemak voelt in de auto. Het grootste probleem zit volgens mij echter tussen de oren. Hij had niet verwacht dat Hamilton zo snel zo competitief zou zijn."

Hamilton verrast en geeft Ferrari nieuwe hoop

Hamilton heeft zich de afgelopen races nadrukkelijk laten gelden bij Ferrari. De Brit eindigde als tweede in Miami en Monaco en boekte in Spanje zijn eerste overwinning in het rood. Arnoux geeft toe dat ook hij verrast is door de snelheid van de zevenvoudig wereldkampioen.

"Ik dacht dat Lewis met de jaren iets van zijn scherpte had verloren, maar hij heeft het tegendeel bewezen. Hij toont opnieuw waarom hij een echte kampioen is", aldus Arnoux.

De voormalig Ferrari-coureur ziet bovendien dat de Scuderia een belangrijke stap vooruit heeft gezet. "Hamilton heeft het team op sleeptouw genomen en het vertrouwen van de tifosi gewonnen. De updates werken en Ferrari doet weer volop mee in de titelstrijd."

Leclerc erkende na afloop van de Grand Prix van Spanje zelf dat hij een tandje moet bijsteken. "Dit is een geweldige dag voor het team en voor Lewis. Iedereen heeft keihard gewerkt aan de verbeteringen en die lijken hun vruchten af te werpen. Nu is het aan mij om weer op mijn niveau te presteren, want sinds Canada heb ik dat niet meer laten zien."