Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is opvallend kritisch op het team van Ferrari. De Italiaanse renstal doet er dit jaar alles aan om Mercedes uit te dagen, maar ze kunnen nog niet stabiel presteren. Volgens Ecclestone heeft Ferrari één groot probleem: er werken te veel Italianen.

Het team van Ferrari hoopte afgelopen weekend in Oostenrijk de zege van Lewis Hamilton een vervolg te geven. De zevenvoudig wereldkampioen had twee weken daarvoor de Grand Prix van Barcelona op zijn naam geschreven, maar kon op de Red Bull Ring geen vuist maken. Na een goede kwalificatie kregen Hamilton en Charles Leclerc het niet voor elkaar om de strijd aan te gaan met de Mercedessen en de Red Bull van Max Verstappen.

Wat is de mening van Ecclestone?

Bij Ferrari doen ze er al jaren alles aan om de wereldtitel te pakken. De legendarische Italiaanse renstal blijft worstelen, en ook voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone ziet dat gebeuren. De 95-jarige Brit was afgelopen weekend aanwezig bij de Oostenrijkse Grand Prix, en sprak in de paddock met een groepje media. Daar werd hij ook naar de situatie van Ferrari gevraagd: "Het probleem met Ferrari is volgens mij dat er te veel Italianen bij het team betrokken zijn die uitleggen wat wel en wat niet mag."

Ecclestone stelt dat hierdoor de besluitvorming binnen het team niet naar wens verloopt. De Brit blijft heel kritisch, en vindt dat ze iets te democratisch te werk gaan bij Ferrari: "Je hebt eigenlijk maar één persoon nodig die daar de dienst uitmaakt. Of ze de boel nu op orde hebben, dat zal de tijd gaan uitwijzen."

Hoe is de situatie bij Ferrari?

Op de Red Bull Ring zag Ecclestone hoe Ferrari het goede weekend van Barcelona geen gevolg kon geven. Hamilton vocht nog een aantal felle duels uit met Max Verstappen, maar kwam uiteindelijk als vijfde over de streep. Zijn teamgenoot Leclerc had het zeer lastig, en kwam slechts als achtste over de streep met een achterstand van ruim 45 seconden.

Hamilton verloor in Spielberg zijn tweede plaats in het wereldkampioenschap aan George Russell. Hij staat nu op 125 punten, en hij heeft een enorme voorsprong op zijn teamgenoot Leclerc. De Monegask staat zesde in het wereldkampioenschap met 79 punten achter zijn naam.