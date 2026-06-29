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Ecclestone kraakt Ferrari: "Werken te veel Italianen"

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Ecclestone kraakt Ferrari: "Werken te veel Italianen"

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is opvallend kritisch op het team van Ferrari. De Italiaanse renstal doet er dit jaar alles aan om Mercedes uit te dagen, maar ze kunnen nog niet stabiel presteren. Volgens Ecclestone heeft Ferrari één groot probleem: er werken te veel Italianen.

Het team van Ferrari hoopte afgelopen weekend in Oostenrijk de zege van Lewis Hamilton een vervolg te geven. De zevenvoudig wereldkampioen had twee weken daarvoor de Grand Prix van Barcelona op zijn naam geschreven, maar kon op de Red Bull Ring geen vuist maken. Na een goede kwalificatie kregen Hamilton en Charles Leclerc het niet voor elkaar om de strijd aan te gaan met de Mercedessen en de Red Bull van Max Verstappen.

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Wat is de mening van Ecclestone?

Bij Ferrari doen ze er al jaren alles aan om de wereldtitel te pakken. De legendarische Italiaanse renstal blijft worstelen, en ook voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone ziet dat gebeuren. De 95-jarige Brit was afgelopen weekend aanwezig bij de Oostenrijkse Grand Prix, en sprak in de paddock met een groepje media. Daar werd hij ook naar de situatie van Ferrari gevraagd: "Het probleem met Ferrari is volgens mij dat er te veel Italianen bij het team betrokken zijn die uitleggen wat wel en wat niet mag."

Ecclestone stelt dat hierdoor de besluitvorming binnen het team niet naar wens verloopt. De Brit blijft heel kritisch, en vindt dat ze iets te democratisch te werk gaan bij Ferrari: "Je hebt eigenlijk maar één persoon nodig die daar de dienst uitmaakt. Of ze de boel nu op orde hebben, dat zal de tijd gaan uitwijzen."

Hoe is de situatie bij Ferrari?

Op de Red Bull Ring zag Ecclestone hoe Ferrari het goede weekend van Barcelona geen gevolg kon geven. Hamilton vocht nog een aantal felle duels uit met Max Verstappen, maar kwam uiteindelijk als vijfde over de streep. Zijn teamgenoot Leclerc had het zeer lastig, en kwam slechts als achtste over de streep met een achterstand van ruim 45 seconden.

Hamilton verloor in Spielberg zijn tweede plaats in het wereldkampioenschap aan George Russell. Hij staat nu op 125 punten, en hij heeft een enorme voorsprong op zijn teamgenoot Leclerc. De Monegask staat zesde in het wereldkampioenschap met 79 punten achter zijn naam.

mr.Monza

Posts: 10.126

Het is maar goed dat ik niet tot een groep behoor die de slachtofferrol tot kunst hebben verheven anders zou ik me er nog druk om maken, maar dat doen we niet.
Life is good, elke dag.

  • 9
  • 29 jun 2026 - 17:35
F1 Nieuws Bernie Ecclestone Ferrari GP Oostenrijk 2026

Reacties (8)

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  • mr.Monza

    Posts: 10.126

    Het is maar goed dat ik niet tot een groep behoor die de slachtofferrol tot kunst hebben verheven anders zou ik me er nog druk om maken, maar dat doen we niet.
    Life is good, elke dag.

    • + 9
    • 29 jun 2026 - 17:35
    • Snork

      Posts: 22.695

      Ik dacht bij de header van dit artikel dat je met een bulldozer onderweg was naar Bernie, maar nee. Saai.

      • + 1
      • 29 jun 2026 - 18:29
    • The Wolf

      Posts: 1.115

      Ja ik had een tirade verwacht, een lichte teleurstelling maakt zich van mij meester...

      • + 2
      • 29 jun 2026 - 19:35
    • mr.Monza

      Posts: 10.126

      Ik word nog mild op mijn oude dag.
      Zal er geen gewoonte van maken, beloofd.

      • + 4
      • 29 jun 2026 - 20:12
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.469

    Ah, aanschouw het zondebokmechanisme in al haar glorie.

    • + 1
    • 29 jun 2026 - 18:24
  • racepace1

    Posts: 841

    Het is de cultuur binnen Ferrari, en vooral de F1 afdeling het is nou eenmaal heel groot de race afdeling en is een speerpunt binnen de organisatie en niet zoals bij Mercedes of bij Redbull daar is het we doen mee en dat is het... ze hebben niet zoals Ferrari, Porsche of Mclaren een race merk groot te houden (Mercedes een beetje dan) en ook al zijn de verkoopcijfers van Ferrari gewoon goed en is het bedrijf gezond (ik hoop ook na de Luce 😒🤔😁) is de hiërarchie te Italiaans in de F1 afdeling, dat hebben Schumacher Brown en Todd wel bewezen eind 1900 begin 2000 das geschiedenis. En het pijnlijke is: er is genoeg geld dat is het probleem niet! ze hebben daar een grote crisis manager nodig die carte blanche krijgt en alles op de rails krijgt in doorontwikkeling en strategie, auto's en motoren bouwen kunnen ze heus wel daar ligt het niet aan! E un po fortuna 😏

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 19:19
    • Patrace

      Posts: 6.806

      Het grootste probleem van Ferrari is dat ze in Italië zitten.
      Verreweg de meeste F1 engineers en ander personeel zit in Engeland. En zoals je bij Newey al zag: de stap van Engeland naar Italië is een hele grote. En als ze alleen maar Engels spreken vinden ze het al snel lastig in Italië. En misschien nog niet eens de engineers zelf, maar hun gezin zit er soms helemaal niet op te wachten. Zoals ook bij Newey het geval was: zijn vrouw wilde niet naar Italië. Dus werd het geen Ferrari.

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 21:27
  • Track Position

    Posts: 23

    Ecclestone moet zijn problemen lekker met zijn huisarts bespreken.

    • + 1
    • 29 jun 2026 - 19:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Bernie Ecclestone -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 28 okt 1930 (95)
  • Geb. plaats Bungay, Suffolk, England, UK, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,59 m
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Team profiel

Ferrari
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