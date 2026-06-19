David Coulthard is ervan overtuigd dat Lewis Hamilton weer op zijn oude niveau acteert. Na de eerste overwinning van de Brit in dienst van Ferrari, afgelopen weekend in Barcelona, denkt de voormalig Formule 1-coureur zelfs dat een achtste wereldtitel plots opnieuw tot de mogelijkheden behoort.

Hamilton rekende tijdens de Grand Prix van Spanje af met een moeizame start van zijn Ferrari-avontuur. De zevenvoudig wereldkampioen profiteerde optimaal van een agressieve driestopstrategie en een late Virtual Safety Car, waarmee hij de beide Mercedes-coureurs achter zich hield en zijn eerste zege voor de Italiaanse renstal boekte.

Coulthard opgelucht na sterke comeback van Hamilton

Coulthard geeft toe dat hij de voorbije jaren twijfels had over het niveau van Hamilton. De Schot zag hoe de Brit worstelde met zijn vorm en openlijk aan zichzelf twijfelde, maar vindt dat de recente prestaties alle vragen hebben weggenomen.

"Ik voel vooral bewondering, maar ook opluchting. Het is nooit prettig om de kwaliteiten van iemand als Lewis in twijfel te moeten trekken. Hij heeft de lat tijdens zijn carrière zó hoog gelegd dat zijn mindere periode extra opviel."

Volgens Coulthard leek het er halverwege vorig seizoen nog op dat de beste versie van Hamilton definitief verdwenen was. "Maar wat we nu zien, ís opnieuw de beste Lewis Hamilton. Hij is al sterk aan het seizoen begonnen en heeft dat in Barcelona op indrukwekkende wijze bevestigd."

Hamilton mengt zich volgens Coulthard in titelstrijd

De overwinning in Spanje bracht Hamilton niet alleen dichter bij WK-leider Kimi Antonelli, maar zorgde er ook voor dat Ferrari de achterstand op Mercedes in het constructeurskampioenschap verkleinde. Coulthard ziet daarin voldoende redenen om de Brit serieus te nemen als titelkandidaat.

"Hij staat tweede in het kampioenschap en Mercedes kampt met betrouwbaarheidsproblemen. Die zorgen zullen in de loop van het seizoen alleen maar groter worden. Dan is het logisch om te denken dat Lewis zich in de strijd om de wereldtitel gaat mengen."

De voormalig Red Bull-coureur verwijst daarbij naar de opmars van Max Verstappen in 2025 als bewijs dat grote achterstanden overbrugbaar zijn. "Max maakte vorig jaar ook een enorme inhaalrace. Waarom zou Lewis dat niet kunnen? Zijn hele carrière voelt als een Hollywood-script. Bovendien heeft hij zijn vertrouwen sinds het begin van dit seizoen helemaal terug. Zijn optreden in Barcelona was simpelweg van wereldklasse."