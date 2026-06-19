David Coulthard is ervan overtuigd dat Lewis Hamilton weer op zijn oude niveau acteert. Na de eerste overwinning van de Brit in dienst van Ferrari, afgelopen weekend in Barcelona, denkt de voormalig Formule 1-coureur zelfs dat een achtste wereldtitel plots opnieuw tot de mogelijkheden behoort.
Hamilton rekende tijdens de Grand Prix van Spanje af met een moeizame start van zijn Ferrari-avontuur. De zevenvoudig wereldkampioen profiteerde optimaal van een agressieve driestopstrategie en een late Virtual Safety Car, waarmee hij de beide Mercedes-coureurs achter zich hield en zijn eerste zege voor de Italiaanse renstal boekte.
Coulthard opgelucht na sterke comeback van Hamilton
Coulthard geeft toe dat hij de voorbije jaren twijfels had over het niveau van Hamilton. De Schot zag hoe de Brit worstelde met zijn vorm en openlijk aan zichzelf twijfelde, maar vindt dat de recente prestaties alle vragen hebben weggenomen.
"Ik voel vooral bewondering, maar ook opluchting. Het is nooit prettig om de kwaliteiten van iemand als Lewis in twijfel te moeten trekken. Hij heeft de lat tijdens zijn carrière zó hoog gelegd dat zijn mindere periode extra opviel."
Volgens Coulthard leek het er halverwege vorig seizoen nog op dat de beste versie van Hamilton definitief verdwenen was. "Maar wat we nu zien, ís opnieuw de beste Lewis Hamilton. Hij is al sterk aan het seizoen begonnen en heeft dat in Barcelona op indrukwekkende wijze bevestigd."
Hamilton mengt zich volgens Coulthard in titelstrijd
De overwinning in Spanje bracht Hamilton niet alleen dichter bij WK-leider Kimi Antonelli, maar zorgde er ook voor dat Ferrari de achterstand op Mercedes in het constructeurskampioenschap verkleinde. Coulthard ziet daarin voldoende redenen om de Brit serieus te nemen als titelkandidaat.
"Hij staat tweede in het kampioenschap en Mercedes kampt met betrouwbaarheidsproblemen. Die zorgen zullen in de loop van het seizoen alleen maar groter worden. Dan is het logisch om te denken dat Lewis zich in de strijd om de wereldtitel gaat mengen."
De voormalig Red Bull-coureur verwijst daarbij naar de opmars van Max Verstappen in 2025 als bewijs dat grote achterstanden overbrugbaar zijn. "Max maakte vorig jaar ook een enorme inhaalrace. Waarom zou Lewis dat niet kunnen? Zijn hele carrière voelt als een Hollywood-script. Bovendien heeft hij zijn vertrouwen sinds het begin van dit seizoen helemaal terug. Zijn optreden in Barcelona was simpelweg van wereldklasse."
Reacties (5)Login om te reageren
Posts: 1.051
Door constant en goed te presteren heeft Lewis het gat in punten beperkt weten te houden dus er liggen zeker mogelijkheden. Maar als Kimi er weer zo'n winning streak tegenaan gooit dan kunnen we een titel van Lewis vergeten.
Posts: 10.131
Hoewel momenteel een beetje de kwijt kluts, maar als Leclerc zijn mojo weer snel heeft gevonden kan deze ook belangrijke puntjes wegsnoepen van Lewis in deze snelle Ferrari.
Posts: 33.471
Denk niet dat het gaat gebeuren. Geloof best Dat Leclerc zich zal herpakken.
Maar bekijk eens de rol van Sainz en Kimi eerder bij Ferrari. Die hebben altijd prostituzjazja moeten spelen voor respectievelijk Vettel en.... Leclerc. Ze moesten vaak veel te lang doorgaan met versleten banden om de oppositie in de weg te rijden en zo secondes af te pakken.
Als Hamilton al kans maakt, iets wat ik betwijfel, zullen ze Leclerc in die Kimi/Carlos rol stoppen. En Leclerc zal graag luisteren omdat Leclerc nu eenmaal altijd kiest voor lang doorgaan op een setje banden.
Posts: 10.075
@Snailer,
Onder Binotto was Leclerc vaker de b*tch van Sainz dan andersom.
Posts: 10.075
Zullen we het gewoon race voor race bekijken Mr.Coulthard, thank you.