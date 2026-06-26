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FIA verbiedt innovatie van Ferrari

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FIA verbiedt innovatie van Ferrari

Het team van Ferrari moet na dit jaar afscheid nemen van de innovatieve flap die ze achter de uitlaat hebben geplaatst. Het was al duidelijk dat de FIA dit onderdeel wilde verbieden, en nu hebben ze de daad bij het woord gevoegd. Vanaf volgend jaar is dit onderdeel definitief verboden.

Het team van Ferrari rijdt dit jaar rond met een opvallend flapje dat ze net boven hun uitlaat hebben geplaatst. Dit opvallende vleugeltje moet voor betere downforce zorgen, en omdat het de lengte van de diffuser verlengde, verbeterde het ook de airflow van de achtervleugel. Ferrari kon dit onderdeel introduceren, omdat ze hun versnellingsbak en crashstructuur op een andere manier hebben geplaatst dan de concurrentie. Hierdoor was het voor de andere teams lastiger om dit te kopiëren.

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Wat heeft de FIA besloten?

De FIA heeft vandaag bekendgemaakt dat de innovatie vanaf 2027 definitief is verboden. Eerder dit jaar in Miami werd al duidelijk dat de autosportorganisatie de regels wilde aanpassen om het onderdeel in de ban te doen. De FIA keurde het onderdeel voor dit seizoen wel goed, maar ze vreesden dat dit ervoor zou zorgen dat de designs steeds extremer zouden worden. Daarnaast bestond er ook een vrees voor een potentiële ontwikkelingsoorlog tussen de teams.

Na gesprekken tussen de teams en de FIA is besloten om de mazen in de wet te dichten voor volgend jaar. Dit moet ervoor zorgen dat het op dit gebied een wat eerlijkere strijd gaat worden tussen de teams.

Wat deed Ferrari vandaag?

Ferrari testte vandaag al met een auto zonder een vleugeltje boven de uitlaat. Wie goed oplette, zag dat rookie Dino Beganovic rondreed met een auto zonder het flapje. Het doel van deze test had volgens The Race echter meer te maken met het verzamelen van data voor races later dit jaar met minder downforce. Maar bij Ferrari weten ze ook dat ze nu een stap moeten zetten voor het komende seizoen, en daar zijn ze dan ook hard mee bezig.

mr.Monza

Posts: 10.113

Deze totaalidioot heeft de "Luce " goedgekeurd, die had ik niet ontslagen die had ik laten vierendelen door Ferrari zwarte paarden op het centrale plein van Maranello.

  • 3
  • 26 jun 2026 - 20:25
Foto's Grand Prix van Oostenrijk 2026
F1 Nieuws Ferrari GP Oostenrijk 2026

Reacties (8)

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  • mr.Monza

    Posts: 10.113

    Ferrari neemt er zelf ook al grotendeels afscheid van dit jaar om meer tijd te hebben dit te compenseren.
    Beganovic testte de SF26 zonder de FTM vleugel, op Spa en Monza blijft hij er zo goed als zeker vanaf en Silverstone is nog niet zeker.

    • + 2
    • 26 jun 2026 - 20:00
  • Pietje Bell

    Posts: 35.467

    Over Ferrari, maar niet F1 gerelateerd:

    "❗️Ferrari’s EV drama just got even bigger with a major executive shakeup at Maranello.

    Ferrari confirmed that longtime Chief Marketing & Commercial Officer Enrico Galliera
    is leaving after more than 16 years with the brand.

    His replacement is Massimiliano Di Silvestre, the former President and CEO of BMW Group Italy, who officially takes over on July 1, 2026."

    De rest van de tekst plus foto's:

    urlr.me/b9xGjp

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 20:07
    • Larry Perkins

      Posts: 65.954

      Ook bij Ferrari verdwijnt er af en toe een figure di spicco...












      * kopstuk

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 20:12
    • mr.Monza

      Posts: 10.113

      Deze totaalidioot heeft de "Luce " goedgekeurd, die had ik niet ontslagen die had ik laten vierendelen door Ferrari zwarte paarden op het centrale plein van Maranello.

      • + 3
      • 26 jun 2026 - 20:25
    • TylaHunter

      Posts: 10.768

      Als ze het nog de Ferrari Mela hadden genoemd, was het nog grappig.

      Nu is t gewoon t slechtste onder het Ferrari label ooit geplakt.

      Het was ook wel leuk geweest als het merk/label Dino weer tot leven kwam op deze manier

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 20:45
    • mr.Monza

      Posts: 10.113

      @Tyla,
      Na Rosso Corsa, Giallo Modena, Azzurro Dino is er nu ook Maranello apple green.
      Horror.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 20:55
  • Larry Perkins

    Posts: 65.954

    Tevens heeft Nikolas Tombazis, directeur van de vermaledijde FIA, vandaag bekendgemaakt dat alle innovaties die Formule 1-teams in een jaar bedenken voortaan in het jaar daarop definitief verboden worden. Dat zal ze leren!

    • + 1
    • 26 jun 2026 - 20:07
    • skibeest

      Posts: 2.104

      In het vorige jaar verbieden is efficienter

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 20:14

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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