Het team van Ferrari moet na dit jaar afscheid nemen van de innovatieve flap die ze achter de uitlaat hebben geplaatst. Het was al duidelijk dat de FIA dit onderdeel wilde verbieden, en nu hebben ze de daad bij het woord gevoegd. Vanaf volgend jaar is dit onderdeel definitief verboden.

Het team van Ferrari rijdt dit jaar rond met een opvallend flapje dat ze net boven hun uitlaat hebben geplaatst. Dit opvallende vleugeltje moet voor betere downforce zorgen, en omdat het de lengte van de diffuser verlengde, verbeterde het ook de airflow van de achtervleugel. Ferrari kon dit onderdeel introduceren, omdat ze hun versnellingsbak en crashstructuur op een andere manier hebben geplaatst dan de concurrentie. Hierdoor was het voor de andere teams lastiger om dit te kopiëren.

Wat heeft de FIA besloten?

De FIA heeft vandaag bekendgemaakt dat de innovatie vanaf 2027 definitief is verboden. Eerder dit jaar in Miami werd al duidelijk dat de autosportorganisatie de regels wilde aanpassen om het onderdeel in de ban te doen. De FIA keurde het onderdeel voor dit seizoen wel goed, maar ze vreesden dat dit ervoor zou zorgen dat de designs steeds extremer zouden worden. Daarnaast bestond er ook een vrees voor een potentiële ontwikkelingsoorlog tussen de teams.

Na gesprekken tussen de teams en de FIA is besloten om de mazen in de wet te dichten voor volgend jaar. Dit moet ervoor zorgen dat het op dit gebied een wat eerlijkere strijd gaat worden tussen de teams.

Wat deed Ferrari vandaag?

Ferrari testte vandaag al met een auto zonder een vleugeltje boven de uitlaat. Wie goed oplette, zag dat rookie Dino Beganovic rondreed met een auto zonder het flapje. Het doel van deze test had volgens The Race echter meer te maken met het verzamelen van data voor races later dit jaar met minder downforce. Maar bij Ferrari weten ze ook dat ze nu een stap moeten zetten voor het komende seizoen, en daar zijn ze dan ook hard mee bezig.