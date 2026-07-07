Het team van Ferrari lijkt later deze week de eerste meters op de nieuwe Madring te gaan maken. Het nieuwe circuit in Madrid organiseert later dit jaar voor het eerst de Spaanse Grand Prix, en Charles Leclerc en Lewis Hamilton lijken nu de primeur te hebben om op de baan te rijden.

De Spaanse Grand Prix verhuist dit jaar van Barcelona naar Madrid. Op het Catalaanse circuit werd vorige maand wel geracet, maar de race luisterde niet naar de naam Grand Prix van Spanje. Deze eer ligt sinds dit jaar bij hoofdstad Madrid, waar ze rondom het IFEMA-complex een gloednieuw circuit bouwen. De baan luistert naar de naam Madring, en er is in de afgelopen maanden hard doorgewerkt om alles op tijd af te krijgen.

Wat gaat er gebeuren in Madrid?

Recent werd de asfaltlaag gelegd, maar leek er nog wel veel werk te zijn. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zal er aankomende donderdag voor het eerst een F1-auto over het nieuwe circuit rijden. Het medium meldt dat het team van Ferrari een filmdag mag afwerken op de Madring, en dat Leclerc en Hamilton allebei een aantal rondjes in de SF-26 gaan rijden. Het wordt de ingebruikname van het nieuwe circuit, en het lijkt een nieuwe mijlpaal te worden voor de organisatie.

De test van Ferrari is volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com officieel gezien een filmdag. Dat betekent dat ze maximaal 200 kilometer mogen rijden, en dat ze promotiemateriaal gaan schieten. Ferrari kan op deze manier nuttige informatie over het nieuwe circuit verzamelen, terwijl de organisatie van de race op de Madring ook feedback kan ontvangen over het circuit.

Bouwput

Volgens het Italiaanse medium is de zaak in de afgelopen dagen in een stroomversnelling geraakt. Recent was de Madring immers nog een soort bouwput, waar veel van de faciliteiten nog moesten worden opgebouwd. De asfaltlaag lag er echter al, en Williams-coureur Carlos Sainz reed er voor opnames van F1 TV al een rondje in een straatauto.

De nieuwe Spaanse Grand Prix op de Madring staat gepland op 13 september. Ze vormen de afsluiter van het Europese gedeelte van de kalender, en de organisatie wil er een groot spektakelstuk van maken.