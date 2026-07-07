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'Ferrari rijdt deze week op gloednieuw F1-circuit in Madrid'

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'Ferrari rijdt deze week op gloednieuw F1-circuit in Madrid'

Het team van Ferrari lijkt later deze week de eerste meters op de nieuwe Madring te gaan maken. Het nieuwe circuit in Madrid organiseert later dit jaar voor het eerst de Spaanse Grand Prix, en Charles Leclerc en Lewis Hamilton lijken nu de primeur te hebben om op de baan te rijden.

De Spaanse Grand Prix verhuist dit jaar van Barcelona naar Madrid. Op het Catalaanse circuit werd vorige maand wel geracet, maar de race luisterde niet naar de naam Grand Prix van Spanje. Deze eer ligt sinds dit jaar bij hoofdstad Madrid, waar ze rondom het IFEMA-complex een gloednieuw circuit bouwen. De baan luistert naar de naam Madring, en er is in de afgelopen maanden hard doorgewerkt om alles op tijd af te krijgen.

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Wat gaat er gebeuren in Madrid?

Recent werd de asfaltlaag gelegd, maar leek er nog wel veel werk te zijn. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zal er aankomende donderdag voor het eerst een F1-auto over het nieuwe circuit rijden. Het medium meldt dat het team van Ferrari een filmdag mag afwerken op de Madring, en dat Leclerc en Hamilton allebei een aantal rondjes in de SF-26 gaan rijden. Het wordt de ingebruikname van het nieuwe circuit, en het lijkt een nieuwe mijlpaal te worden voor de organisatie.

De test van Ferrari is volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com officieel gezien een filmdag. Dat betekent dat ze maximaal 200 kilometer mogen rijden, en dat ze promotiemateriaal gaan schieten. Ferrari kan op deze manier nuttige informatie over het nieuwe circuit verzamelen, terwijl de organisatie van de race op de Madring ook feedback kan ontvangen over het circuit.

Bouwput

Volgens het Italiaanse medium is de zaak in de afgelopen dagen in een stroomversnelling geraakt. Recent was de Madring immers nog een soort bouwput, waar veel van de faciliteiten nog moesten worden opgebouwd. De asfaltlaag lag er echter al, en Williams-coureur Carlos Sainz reed er voor opnames van F1 TV al een rondje in een straatauto.

De nieuwe Spaanse Grand Prix op de Madring staat gepland op 13 september. Ze vormen de afsluiter van het Europese gedeelte van de kalender, en de organisatie wil er een groot spektakelstuk van maken.

Snelle Eddy

Posts: 5.903

9 races gereden, nog 13 te gaan. Of nog meer als Bahrein of SA alsnog terugkomen op de kalender.

Ferrari wordt steeds sterker, Mercedes gaat steeds vaker stuk, McLaren zal toch ook nog wel wat vinden ergens? En tot slot een extreem getergde Verstappen, die zijn tijd bij RB fatsoenlijk wil afslu... [Lees verder]

  • 2
  • 7 jul 2026 - 11:34
F1 Nieuws Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari Madring

Reacties (4)

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  • Snelle Eddy

    Posts: 5.903

    9 races gereden, nog 13 te gaan. Of nog meer als Bahrein of SA alsnog terugkomen op de kalender.

    Ferrari wordt steeds sterker, Mercedes gaat steeds vaker stuk, McLaren zal toch ook nog wel wat vinden ergens? En tot slot een extreem getergde Verstappen, die zijn tijd bij RB fatsoenlijk wil afsluiten.

    Ik heb er wel zin in eigenlijk.

    • + 2
    • 7 jul 2026 - 11:34
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.659

      Eigenlijk is het best spannend ja.
      En wat je opnoemt klopt dan ook.
      Als de Ferrari's deze lijn kunnen volhouden en de Mercedes motoren die onbetrouwbaar blijven zie ik nog wel 'n mooi seizoens finale aankomen.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 11:59
    • The Wolf

      Posts: 1.179

      het gat in punten is niet onoverbrugbaar. Maar je moet de Mercedes jongens dan wel wat meer pech toewensen, natuurlijk niet openlijk want dan krijg je de overgevoelige mensen achter je aan, maar stiekem. Dan kan het nog leuk worden. Max die ieder weekend pissiger wordt, allemaal spektakel en jolijt.

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 13:43
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.093

    Ik woon in een voor de helft Baskisch huishouden (momenteel behoorlijk outnumbered door de verkansie met schoonouders in Oostenrijk), Madrid is een verboden woord hier, maar dit baantje, met een prachtige kombocht met een meer dan behoorlijke helling zie ik wel zitten. Ik zou zeggen zandvoort heeft "zand" genoeg, waarom ze niet zo'n bocht hebben neergeplempd is niet te begrijpen.

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 11:59

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.658
  • Podiums 136
  • Grand Prix 240
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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