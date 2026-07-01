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Verstappen maakt indruk met 'agressieve' actie op Hamilton

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Verstappen maakt indruk met 'agressieve' actie op Hamilton

Max Verstappen heeft veel indruk gemaakt met zijn inhaalactie op Lewis Hamilton in Oostenrijk. Verstappen ging de duels afgelopen weekend vol aan, en liet ook zijn oude titelrivaal Hamilton werken voor zijn geld. Jolyon Palmer had genoten van de agressieve acties van Verstappen.

Verstappen kon zich afgelopen weekend eindelijk weer mengen in de strijd om de zege. Na een crash in de kwalificatie moest hij als vijfde starten, en vocht hij zich goed naar voren. Verstappen kwam ook de Ferrari van Lewis Hamilton tegen op zijn pad. De twee wereldkampioenen gingen vol het duel aan, en Verstappen kwam als winnaar uit de bus. Hij haalde Hamilton op gedurfde wijze in, en daarmee kreeg hij het publiek op de banken.

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Hoe maakt Verstappen indruk?

Ook oud-coureur en analist Jolyon Palmer had genoten. De Brit strooide met complimenten in zijn analyse voor F1 TV: "Dit was echt briljant racen van hem. Ik hou van de agressie waarmee hij smijt, of het nu aan de binnen- of de buitenkant van de bocht is. Hij weet ook heel erg goed dat hij die Ferrari snel moest inhalen. Hamilton gebruikt wat meer van zijn batterij op weg naar bocht 4, maar Max zet hem met deze actie gewoon volledig op het verkeerde been."

Palmer stelt dat wat Verstappen hier liet zien, nogal bijzonder is. De Britse analist en co-commentator gaat verder met zijn complimentenregen voor Verstappen: "Het is niet bepaald een makkelijke plek om een actie te plaatsen, zo laat in de remmen voor bocht zes. Maar hij smeet hem er echt in en schoot weliswaar wat wijd, maar dat maakt ook helemaal niets uit; de inhaalactie was bij het insturen al beklonken. Het was echt een geweldige actie."

Jagen op Russell

Verstappen opende later in de race de jacht op Mercedes-coureur George Russell. De Brit zag de Red Bull steeds groter en groter in zijn spiegels worden, en dook naar binnen voor een pitstop. Red Bull liet Verstappen vervolgens iets te lang doorrijden, waardoor hij weer achter Russell op de baan kwam. In de slotfase kwam Verstappen weer dichtbij de Mercedes, maar een aanval zat er niet in.

Polleke2

Posts: 2.047

Misschien als zelfs een britse reporter dit zegt,zal er wel een kern van waarheid in zitten denk je ook niet?

  • 8
  • 1 jul 2026 - 09:58
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Jolyon Palmer Red Bull Racing Ferrari GP Oostenrijk 2026

Reacties (8)

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  • racepace1

    Posts: 852

    Hoezo maakt hij indruk? is dit nieuw dan? Iedereen weet hoe Max rijd, er altijd vol voor gaan en nooit verslappen dat is toch echt zijn handtekening. En nu maakt hij een move op de baan en wekt hij indruk? eeeeeh nee! ik verwacht niet anders als ik naar F1 kijk met Verstappen, Hamilton, Alonso of noem maar op ze hebben allemaal dikke vette inhaal acties laten zien! Niet alleen Max Alles wordt opgehemeld hier als Max iets doet, hij kan geen scheet laten of er staat Max laat scheet en er ging windkracht 10 door de paddock... altijd dat non objectieve geblabla hier... zooo jammer

    • + 4
    • 1 jul 2026 - 09:20
    • f(1)orum

      Posts: 10.173

      Misschien moet je dit even tegen Jolyon zeggen?

      • + 4
      • 1 jul 2026 - 09:37
    • Polleke2

      Posts: 2.047

      Misschien als zelfs een britse reporter dit zegt,zal er wel een kern van waarheid in zitten denk je ook niet?

      • + 8
      • 1 jul 2026 - 09:58
  • Joeppp

    Posts: 8.681

    Ik vond het een mooie actie maar een beetje jammer van de boardradio's daarvoor over een penalty voor Hamilton. Voor de rest was het een mooi gevecht.

    • + 2
    • 1 jul 2026 - 10:06
    • misstappen

      Posts: 3.596

      Hij deed gewoon even een Russelltje...

      • + 2
      • 1 jul 2026 - 10:12
    • F1jos

      Posts: 5.415

      Hij deed een Ouw even stoken.

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 11:25
  • Sander

    Posts: 1.817

    Gelukkig wordt het nog een keer vemeldt, mocht Hamilton het alsnog vergeten. (Info JPM)

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 10:46
  • The Wolf

    Posts: 1.128

    ik vond het affentittengeil!

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 11:28

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
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Williams
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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