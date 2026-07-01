Max Verstappen heeft veel indruk gemaakt met zijn inhaalactie op Lewis Hamilton in Oostenrijk. Verstappen ging de duels afgelopen weekend vol aan, en liet ook zijn oude titelrivaal Hamilton werken voor zijn geld. Jolyon Palmer had genoten van de agressieve acties van Verstappen.

Verstappen kon zich afgelopen weekend eindelijk weer mengen in de strijd om de zege. Na een crash in de kwalificatie moest hij als vijfde starten, en vocht hij zich goed naar voren. Verstappen kwam ook de Ferrari van Lewis Hamilton tegen op zijn pad. De twee wereldkampioenen gingen vol het duel aan, en Verstappen kwam als winnaar uit de bus. Hij haalde Hamilton op gedurfde wijze in, en daarmee kreeg hij het publiek op de banken.

Hoe maakt Verstappen indruk?

Ook oud-coureur en analist Jolyon Palmer had genoten. De Brit strooide met complimenten in zijn analyse voor F1 TV: "Dit was echt briljant racen van hem. Ik hou van de agressie waarmee hij smijt, of het nu aan de binnen- of de buitenkant van de bocht is. Hij weet ook heel erg goed dat hij die Ferrari snel moest inhalen. Hamilton gebruikt wat meer van zijn batterij op weg naar bocht 4, maar Max zet hem met deze actie gewoon volledig op het verkeerde been."

Palmer stelt dat wat Verstappen hier liet zien, nogal bijzonder is. De Britse analist en co-commentator gaat verder met zijn complimentenregen voor Verstappen: "Het is niet bepaald een makkelijke plek om een actie te plaatsen, zo laat in de remmen voor bocht zes. Maar hij smeet hem er echt in en schoot weliswaar wat wijd, maar dat maakt ook helemaal niets uit; de inhaalactie was bij het insturen al beklonken. Het was echt een geweldige actie."

Jagen op Russell

Verstappen opende later in de race de jacht op Mercedes-coureur George Russell. De Brit zag de Red Bull steeds groter en groter in zijn spiegels worden, en dook naar binnen voor een pitstop. Red Bull liet Verstappen vervolgens iets te lang doorrijden, waardoor hij weer achter Russell op de baan kwam. In de slotfase kwam Verstappen weer dichtbij de Mercedes, maar een aanval zat er niet in.