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Leclerc is het kwijt: "Ik mis het gevoel"

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Leclerc is het kwijt: "Ik mis het gevoel"

Charles Leclerc baalde als een stekker na afloop van de sprint kwalificatie in Silverstone. Hij noteerde slechts de vierde tijd, terwijl zijn teamgenoot Lewis Hamilton de sprintpole greep. Leclerc reageerde stomverbaasd, en dat het hem meer moeite kost om het volledige potentieel van de auto te benutten.

Het team van Ferrari lijkt dit weekend de grootste uitdager van het oppermachtige Mercedes te zijn. Hamilton maakte de Zilverpijlen het leven zuur, en moest het uiteindelijk alleen opnemen tegen Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaanse Mercedes-coureur was uiteindelijk 0,011 seconden langzamer dan Hamilton. Achter al dit geweld waren de verschillen ook klein, en werd Leclerc nipt verslagen door Max Verstappen.

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Wat is er aan de hand met Leclerc?

De vierde tijd is geen slechte prestatie, maar Leclerc baalde na afloop wel als een stekker. De Monegask gaf na afloop tekst en uitleg voor de camera van F1 TV: "Lewis zit vaker op honderd procent van het potentieel van de auto, en ik niet. Het belangrijkste is gewoon het gevoel met de auto. Als je dat gevoel niet helemaal hebt, dan is het lastig om de rondetijd eruit te halen en het vertrouwen te hebben om de sessie in te gaan en op de limiet te rijden. Ik heb moeite om constant op honderd procent te zitten."

Leclerc mist vertrouwen, en daar liep hij ook niet weer tegenaan: "In SQ1 en SQ2 zat ik er best dichtbij en was ik vol vertrouwen voor SQ3. Maar toen die sessie begon, verloor ik het gevoel weer in de auto. Ik voelde de auto gewoon niet zo goed als zou moeten."

Goed gevoel bij Ferrari

Ferrari heeft dit weekend overduidelijk snelheid, en dat geeft Leclerc ook een soort rust. Hij weet dat er nog genoeg performance in zit: "We zijn enorm verrast door het feit dat Lewis vandaag de pole heeft gepakt. Over het algemeen verwachtten we een veel groter gat naar de auto's voor ons. Als team zijn we heel erg verbaasd dat we zo competitief zijn op een circuit als dit."

Supernova

Posts: 28

Kansloze reactie, eens te meer.

  • 3
  • 3 jul 2026 - 23:34
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (6)

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  • Niels G60

    Posts: 232

    Tja, als die ouwe vos de auto heeft valt het allemaal nog niet mee :P

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 21:53
  • De Vogel is Geland

    Posts: 988

    Ze hebben die wagen goed vernaggeld voor Charles.

    • + 1
    • 3 jul 2026 - 23:04
    • Supernova

      Posts: 28

      Kansloze reactie, eens te meer.

      • + 3
      • 3 jul 2026 - 23:34
    • De Vogel is Geland

      Posts: 988

      Geniaal dat je eigen tegel zo’n enorme spiegel voor jezelf is. Eens te meer

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 23:43
    • Supernova

      Posts: 28

      Je bent nog laat op voor een vogel, misschien ben je wel een nachtraaf. Nah, ik hou het toch op een simpele duif.

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 00:56
  • snailer

    Posts: 33.728

    De auto is overduidelijk rond Hamilton gebouwd.

    • + 1
    • 4 jul 2026 - 00:32

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 181
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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