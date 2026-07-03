Charles Leclerc baalde als een stekker na afloop van de sprint kwalificatie in Silverstone. Hij noteerde slechts de vierde tijd, terwijl zijn teamgenoot Lewis Hamilton de sprintpole greep. Leclerc reageerde stomverbaasd, en dat het hem meer moeite kost om het volledige potentieel van de auto te benutten.

Het team van Ferrari lijkt dit weekend de grootste uitdager van het oppermachtige Mercedes te zijn. Hamilton maakte de Zilverpijlen het leven zuur, en moest het uiteindelijk alleen opnemen tegen Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaanse Mercedes-coureur was uiteindelijk 0,011 seconden langzamer dan Hamilton. Achter al dit geweld waren de verschillen ook klein, en werd Leclerc nipt verslagen door Max Verstappen.

Wat is er aan de hand met Leclerc?

De vierde tijd is geen slechte prestatie, maar Leclerc baalde na afloop wel als een stekker. De Monegask gaf na afloop tekst en uitleg voor de camera van F1 TV: "Lewis zit vaker op honderd procent van het potentieel van de auto, en ik niet. Het belangrijkste is gewoon het gevoel met de auto. Als je dat gevoel niet helemaal hebt, dan is het lastig om de rondetijd eruit te halen en het vertrouwen te hebben om de sessie in te gaan en op de limiet te rijden. Ik heb moeite om constant op honderd procent te zitten."

Leclerc mist vertrouwen, en daar liep hij ook niet weer tegenaan: "In SQ1 en SQ2 zat ik er best dichtbij en was ik vol vertrouwen voor SQ3. Maar toen die sessie begon, verloor ik het gevoel weer in de auto. Ik voelde de auto gewoon niet zo goed als zou moeten."

Goed gevoel bij Ferrari

Ferrari heeft dit weekend overduidelijk snelheid, en dat geeft Leclerc ook een soort rust. Hij weet dat er nog genoeg performance in zit: "We zijn enorm verrast door het feit dat Lewis vandaag de pole heeft gepakt. Over het algemeen verwachtten we een veel groter gat naar de auto's voor ons. Als team zijn we heel erg verbaasd dat we zo competitief zijn op een circuit als dit."