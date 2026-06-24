Volgens Jean Alesi is het oneerlijk om Charles Leclerc te vergelijken met zichzelf. Alesi reed in de jaren '90 voor het team van Ferrari, maar kwam niet verder dan één zege. Het was een lastige periode voor Ferrari, maar volgens Alesi slaat elke vergelijking met de situatie van Leclerc te ver.

Leclerc hoopte dit jaar eindelijk een gooi te kunnen doen naar de wereldtitel, maar al snel werd duidelijk dat de pechduivel hem blijft achtervolgen. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton lijkt zich steeds beter te voelen, en hij won anderhalve week geleden de Grand Prix van Barcelona. Terwijl Hamilton het nodige zilverwerk bij elkaar rijdt en zich meldt in de titelstrijd, heeft Leclerc het lastig. Hij crashte in Monaco en wist ook in Barcelona de finish niet te bereiken.

Heeft Leclerc een probleem?

Oud-coureur Alesi voelt mee met Leclerc. Als de Fransman in de blog van Leo Turrini voor Quotidiano Nazionale wordt gevraagd of Leclerc leidt aan het 'Alesi-syndroom', moet hij lachen. Hij denkt niet dat Leclerc gedoemd is om niets te winnen: "Nee, helemaal niet. Deze vergelijking houdt geen stand. En als je wil, kan ik dat ook nog uitleggen!'

Alesi legt zijn mening direct uit: "Ik geeft toe dat er wat overeenkomsten zijn tussen ons. Ik arriveerde in Maranello in een periode van een technische crisis. Dat was zo erg dat mijn goede vriend Michael Schumacher, een gigant, ook niet direct wist te winnen! Leclerc bevindt zich in een soortgelijke situatie. Maar hij hoeft zich ook niet meer te bewijzen."

'Hij ziet iets wat hem vertrouwen geeft'

Alesi denkt dat Leclerc zich kan revancheren. De Fransman stelt dat Leclerc zich geen zorgen hoeft te maken: "Hij is een topcoureur, en dat heeft hij bewezen. Daarnaast laat het feit dat hij zijn contract heeft verlengd zien dat Charles gelooft in het technische project. Hij ziet iets wat hem veel vertrouwen geeft."

Het is volgens hem dan ook een kwestie van tijd voordat Leclerc terugslaat: "Zeker! Weet je, er zijn momenten in het leven van een coureur waarin alles misgaat. Dat is hem recent nog overkomen!"

De stand van zaken

Leclerc staat op dit moment vierde in de strijd om het wereldkampioenschap, met 75 WK-punten achter zijn naam. Hij heeft een kleine voorsprong op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, en moet op zijn beurt veel terrein toegeven op zijn eigen teamgenoot Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen staat tweede met 115 punten.