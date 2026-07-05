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Leclerc dolgelukkig met zege op Silverstone: "De Ferrari voelde weer goed"

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Leclerc dolgelukkig met zege op Silverstone: "De Ferrari voelde weer goed"

Charles Leclerc heeft de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven en daarmee een moeilijke periode op indrukwekkende wijze afgesloten. De Ferrari-coureur sprak na afloop van een enorme opluchting en benadrukte dat zijn team eindelijk weer de juiste afstelling van de wagen heeft gevonden.

De Monegask kende de voorbije weken een reeks teleurstellingen, maar op Silverstone viel alles op zijn plaats. Leclerc oogde dan ook dolgelukkig na de finish en genoot van zijn eerste overwinning sinds een lastige reeks races.

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Leclerc gaf aan dat de overwinning extra speciaal voelt vanwege de moeilijke periode die hij achter de rug heeft. Volgens de Ferrari-coureur wierp het harde werk van het team dit weekend eindelijk zijn vruchten af.

"Dit voelt geweldig. Alleen had ik me een iets andere slotfase voorgesteld", aldus Leclerc. "Na de moeilijke weken is het fantastisch om weer te winnen. We hebben keihard gewerkt om het vertrouwen in de wagen terug te krijgen. Na de sprintrace van zaterdag had ik het gevoel dat we iets hadden gevonden en vandaag hebben we dat kunnen bevestigen. De Ferrari voelde eindelijk weer zoals hij moet aanvoelen en daar ben ik ontzettend blij mee."

Moeilijke reeks eindelijk doorbroken

Leclerc blikte ook terug op de races voorafgaand aan Silverstone, waarin hij meerdere keren werd teruggeworpen door crashes en technische problemen. Volgens de Ferrari-coureur zat het lange tijd simpelweg niet mee.

"Na Monaco was het gevoel helemaal weg. In de kwalificatie crashte ik en ook in de race kregen we problemen waardoor we uitvielen. In Barcelona voelde de snelheid goed aan, maar opnieuw ging het mis op zaterdag en kregen we zondag technische problemen. Oostenrijk verliep eveneens moeizaam, maar dit weekend hebben we eindelijk alles samengebracht. Hopelijk kunnen we deze lijn nu vasthouden."

Het was alweer even geleden dat Leclerc een race wist te winnen in Formule 1. Zijn laatste overwinning dateerde uit 2024, toen hij de Grand Prix van de Verenigde Staten naar zich toe trok.

Larry Perkins

Posts: 66.067

Leclerc-fans en tifosi van harte gefeliciteerd!

Ben er overigens ook blij mee.

  • 3
  • 5 jul 2026 - 17:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (5)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.067

    Leclerc-fans en tifosi van harte gefeliciteerd!

    Ben er overigens ook blij mee.

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 17:49
  • Hagueian

    Posts: 8.834

    Prima gereden vandaag. Jammer dat we niet het gevecht kregen voor de overwinning door de pech van Kimi. Maar daar kan Leclerc niets aan doen. Ferrari heeft het goed voor elkaar.

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 17:59

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 181
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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