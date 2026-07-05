Charles Leclerc heeft de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven en daarmee een moeilijke periode op indrukwekkende wijze afgesloten. De Ferrari-coureur sprak na afloop van een enorme opluchting en benadrukte dat zijn team eindelijk weer de juiste afstelling van de wagen heeft gevonden.

De Monegask kende de voorbije weken een reeks teleurstellingen, maar op Silverstone viel alles op zijn plaats. Leclerc oogde dan ook dolgelukkig na de finish en genoot van zijn eerste overwinning sinds een lastige reeks races.

Leclerc prijst Ferrari na ommekeer

Leclerc gaf aan dat de overwinning extra speciaal voelt vanwege de moeilijke periode die hij achter de rug heeft. Volgens de Ferrari-coureur wierp het harde werk van het team dit weekend eindelijk zijn vruchten af.

"Dit voelt geweldig. Alleen had ik me een iets andere slotfase voorgesteld", aldus Leclerc. "Na de moeilijke weken is het fantastisch om weer te winnen. We hebben keihard gewerkt om het vertrouwen in de wagen terug te krijgen. Na de sprintrace van zaterdag had ik het gevoel dat we iets hadden gevonden en vandaag hebben we dat kunnen bevestigen. De Ferrari voelde eindelijk weer zoals hij moet aanvoelen en daar ben ik ontzettend blij mee."

Moeilijke reeks eindelijk doorbroken

Leclerc blikte ook terug op de races voorafgaand aan Silverstone, waarin hij meerdere keren werd teruggeworpen door crashes en technische problemen. Volgens de Ferrari-coureur zat het lange tijd simpelweg niet mee.

"Na Monaco was het gevoel helemaal weg. In de kwalificatie crashte ik en ook in de race kregen we problemen waardoor we uitvielen. In Barcelona voelde de snelheid goed aan, maar opnieuw ging het mis op zaterdag en kregen we zondag technische problemen. Oostenrijk verliep eveneens moeizaam, maar dit weekend hebben we eindelijk alles samengebracht. Hopelijk kunnen we deze lijn nu vasthouden."

Het was alweer even geleden dat Leclerc een race wist te winnen in Formule 1. Zijn laatste overwinning dateerde uit 2024, toen hij de Grand Prix van de Verenigde Staten naar zich toe trok.