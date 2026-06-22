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Hamilton heeft opvallende voorsprong op Verstappen

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Hamilton heeft opvallende voorsprong op Verstappen

Lewis Hamilton heeft een goede start van het seizoen achter de rug, en dat is ook terug te zien in de cijfers. Hamilton won anderhalve week geleden in Barcelona, en is ook de man met de meeste racerondjes tot nu toe in het huidige seizoen. Max Verstappen heeft in dit lijstje een forse achterstand.

Na een zwaar eerste seizoen in dienst van Ferrari vroegen veel mensen zich af of het heilige vuur nog wel brandde bij zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. In tegenstelling tot vorig jaar is Hamilton dit seizoen wel in staat om voor de podiumplekken te vechten, en won hij anderhalve week geleden dus ook de Grand Prix van Barcelona. Door zijn zege in Spanje staat Hamilton nog steeds op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar hij kijkt wel tegen een forse achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli aan.

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Wat is de gang van zaken?

In een ander lijstje staat Hamilton echter vóór op Antonelli. Hamilton is tot nu toe namelijk de man met de meeste racerondjes in dit seizoen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen van Ferrari heeft als enige coureur alle mogelijke 436 racerondjes gereden. Achter hem komen Antonelli en Alpine-coureur Franco Colapinto een beetje in de buurt met 431 rondjes, wat neerkomt op 98,85 procent van alle mogelijke racerondjes.

Hamiltons Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc staat op zijn beurt op 418 rondjes, wat goed is voor de zesde plaats in dit klassement en een percentage van 91,74 procent van het mogelijke aantal racerondjes. Opvallend genoeg is er geen coureur in het veld die onder de vijftig procent zit, terwijl er in elke Grand Prix wel veel uitvalbeurten waren.

Wie is de hekkensluiter?

De man met de minst afgelegde racerondjes is Aston Martin-coureur Lance Stroll, die tot nu toe 263 rondjes heeft gereden. Hij heeft een kleine achterstand op Cadillac-coureur Valtteri Bottas, die op 271 rondjes staat in dit seizoen. Opvallend genoeg staat Strolls Aston Martin-teamgenoot 'slechts' op de negentiende plek, terwijl ook McLaren-coureurs Oscar Piastri (320 rondjes) en Lando Norris (315 rondjes) in de onderste regionen te vinden zijn.

Hoe gaat het met Verstappen?

Max Verstappen staat op zijn beurt in de middenmoot van dit klassement. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing viel dit jaar uit in China en Monaco, en staat daardoor op 437 gereden rondjes. Dat is goed voor de dertiende plaats in dit rijtje en dit betekent ook dat hij 79,59 procent van de mogelijke hoeveelheid rondjes heeft gereden.

JH56

Posts: 368

Hamilton heeft alle 436 raceronden uitgereden, MV slechts 437...

  • 4
  • 22 jun 2026 - 08:26
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Red Bull Racing Ferrari

Reacties (3)

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  • JH56

    Posts: 368

    Hamilton heeft alle 436 raceronden uitgereden, MV slechts 437...

    • + 4
    • 22 jun 2026 - 08:26
    • Need5Speed

      Posts: 3.996

      Had waarschijnlijk 347 moeten zijn, dat klopt met het percentage.

      • + 2
      • 22 jun 2026 - 08:59
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.101

      Opvallend is het wel!

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 11:45

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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