Bernie Ecclestone stelt dat hij voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner heeft proberen te overtuigen aan de slag te gaan bij Ferrari. Ecclestone en Horner zijn goede vrienden van elkaar, en de voormalig F1-eigenaar weet nu nog niet zo goed wat de oud-teambaas van Red Bull moet gaan doen.

Horner werd vorig jaar zomer ontslagen door Red Bull, en wordt sindsdien regelmatig in verband gebracht met een comeback. Zo werd hij geruime tijd in verband gebracht met een aandelenpakket van Alpine, zingt zijn naam rond bij de komst van het mogelijke team van BYD en werd hij deze week ook weer in verband gebracht met Aston Martin. Horner heeft sinds zijn vertrek bij Red Bull zijn gezicht niet meer laten zien in de paddock, en hij zwijgt zelf over alle geruchten.

Wat was het plan van Ecclestone?

Voormalig Formule 1-eigenaar Ecclestone was afgelopen weekend in Oostenrijk wél aanwezig in de paddock. De 95-jarige Brit werd daar door de aanwezige media gevraagd naar de toekomst van Horner: "Christian zit nu sowieso in een lastige positie. Waar hij ook heengaat, als hij niet slaagt, zullen mensen zeggen: 'Ach, Christian, je was heel goed toen je bij Red Bull zat met zulke grote budgetten en dat soort dingen, en dat je juist nu daardoor niet wint', en dat soort dingen."

Ecclestone heeft nog contact met Horner, en stelt dat hij probeerde om hem te laten terugkeren: "Het is dus heel erg moeilijk voor hem. Ik spreek hem ook nogal vaak. In het begin probeerde ik hem te overtuigen om bij Ferrari te gaan werken."

Ferrari nog steeds concreet?

Het zijn opvallende uitspraken van Ecclestone, want bij Ferrari lijkt er momenteel geen plek te zijn voor Horner. Als er wordt gevraagd of hij een overstap van Horner naar Ferrari nu nog steeds ziet gebeuren, antwoordt hij eerlijk: "Ik heb echt geen idee."

Het lijkt slechts om een advies te gaan, iets wat hij eerder ook bij Max Verstappen deed. Ecclestone herhaalt nogmaals wat hij vorig jaar in de media over Verstappen riep: "Ik had ook Max geadviseerd om vorig jaar naar Ferrari te gaan."