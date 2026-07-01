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Ecclestone raadde Horner spraakmakende Ferrari-transfer aan

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Ecclestone raadde Horner spraakmakende Ferrari-transfer aan

Bernie Ecclestone stelt dat hij voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner heeft proberen te overtuigen aan de slag te gaan bij Ferrari. Ecclestone en Horner zijn goede vrienden van elkaar, en de voormalig F1-eigenaar weet nu nog niet zo goed wat de oud-teambaas van Red Bull moet gaan doen.

Horner werd vorig jaar zomer ontslagen door Red Bull, en wordt sindsdien regelmatig in verband gebracht met een comeback. Zo werd hij geruime tijd in verband gebracht met een aandelenpakket van Alpine, zingt zijn naam rond bij de komst van het mogelijke team van BYD en werd hij deze week ook weer in verband gebracht met Aston Martin. Horner heeft sinds zijn vertrek bij Red Bull zijn gezicht niet meer laten zien in de paddock, en hij zwijgt zelf over alle geruchten.

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Wat was het plan van Ecclestone?

Voormalig Formule 1-eigenaar Ecclestone was afgelopen weekend in Oostenrijk wél aanwezig in de paddock. De 95-jarige Brit werd daar door de aanwezige media gevraagd naar de toekomst van Horner: "Christian zit nu sowieso in een lastige positie. Waar hij ook heengaat, als hij niet slaagt, zullen mensen zeggen: 'Ach, Christian, je was heel goed toen je bij Red Bull zat met zulke grote budgetten en dat soort dingen, en dat je juist nu daardoor niet wint', en dat soort dingen."

Ecclestone heeft nog contact met Horner, en stelt dat hij probeerde om hem te laten terugkeren: "Het is dus heel erg moeilijk voor hem. Ik spreek hem ook nogal vaak. In het begin probeerde ik hem te overtuigen om bij Ferrari te gaan werken."

Ferrari nog steeds concreet?

Het zijn opvallende uitspraken van Ecclestone, want bij Ferrari lijkt er momenteel geen plek te zijn voor Horner. Als er wordt gevraagd of hij een overstap van Horner naar Ferrari nu nog steeds ziet gebeuren, antwoordt hij eerlijk: "Ik heb echt geen idee."

Het lijkt slechts om een advies te gaan, iets wat hij eerder ook bij Max Verstappen deed. Ecclestone herhaalt nogmaals wat hij vorig jaar in de media over Verstappen riep: "Ik had ook Max geadviseerd om vorig jaar naar Ferrari te gaan."

The Wolf

Posts: 1.131

ik heb ook echt geen idee, ik vind Vasseur een prima vent en lijkt me een uitstekend operationeel manager, iemand die de neuzen dezelfde kant op krijgt....
Met Horner haal je iemand in huis die tevens ook het politiek spel tot in perfectie weet te spelen, iemand die de media kan manipuleren... Na... [Lees verder]

  • 1
  • 1 jul 2026 - 13:18
F1 Nieuws Bernie Ecclestone Christian Horner Ferrari Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.047

    De wijsheid komt met de jaren, zegt men

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 12:56
    • schwantz34

      Posts: 42.275

      Wijsheid komt te voet, maar vetrekt per steigerend paard.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 13:26
  • The Wolf

    Posts: 1.131

    ik heb ook echt geen idee, ik vind Vasseur een prima vent en lijkt me een uitstekend operationeel manager, iemand die de neuzen dezelfde kant op krijgt....
    Met Horner haal je iemand in huis die tevens ook het politiek spel tot in perfectie weet te spelen, iemand die de media kan manipuleren... Naar de toekomst toe (hoe zeer ik hem ook niet mag) de beste keuze qua teambaas, buiten Wolff.. Alleen, Horner zal totale sportieve controle willen over het team. Wil men nu blijvende rust binnen het team dan lijkt me Vasseur dé man. Wil men naar de toekomst toe binnen F1 meer controle uitoefenen, Horner

    • + 1
    • 1 jul 2026 - 13:18
  • Pietje Bell

    Posts: 35.546

    Het schijnt dat het nieuwste Sedici jacht van Leclerc nu dan eindelijk klaar is
    om te gebruiken. Meen zijn 3e Sedici = 16.
    De officiële doop/overdracht van de nieuwste Sedici vond al plaats op 7 mei 2026
    bij de Riva Shipyard in Italië in aanwezigheid van Leclerc en familie.
    Vervolgens heeft men er veel testvaarten mee gemaakt en is ze in Malta in Valletta
    aangemeerd.
    Vanuit daar is ze eergisteren vertrokken naar Sicilië en nu op weg naar Arbatax, Sardinië.
    Als Leclerc uit Silverstone terug komt wacht hem dus een aangename "verrassing"
    in de haven van Monaco.

    ibb.co/21VWxs8Y

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 15:27

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
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Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Bernie Ecclestone -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 28 okt 1930 (95)
  • Geb. plaats Bungay, Suffolk, England, UK, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,59 m
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Team profiel

Ferrari
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