user icon
icon

Wolff vreest 'oude vriend' Hamilton: "Hij is titelkandidaat"

<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff vreest 'oude vriend' Hamilton: "Hij is titelkandidaat"

Toto Wolff twijfelt er niet aan dat Lewis Hamilton zich dit seizoen nog volop in de strijd om de wereldtitel kan mengen. Na de eerste overwinning van de Brit voor Ferrari in Barcelona ziet de Mercedes-teambaas zijn voormalige coureur opnieuw uitgroeien tot een serieuze titelkandidaat.

Hamilton verkeert de laatste weken in uitstekende vorm. Na tweede plaatsen in Monaco en Canada pakte de zevenvoudig wereldkampioen in Spanje zijn eerste Grand Prix-zege namens Ferrari. Door de uitvalbeurt van WK-leider Andrea Kimi Antonelli liep de Brit bovendien flink in op de Italiaan, die nu nog 41 punten voorsprong heeft.

Meer over Lewis Hamilton Hamilton in zevende hemel: "Hij heeft Kardashian ten huwelijk gevraagd"

Hamilton in zevende hemel: "Hij heeft Kardashian ten huwelijk gevraagd"

16 jun
 Russell ziet concurrentie dichterbij komen: "Ze komen eraan"

Russell ziet concurrentie dichterbij komen: "Ze komen eraan"

14 jun

Wolff kent de kwaliteiten van Hamilton als geen ander

Wolff werkte jarenlang nauw samen met Hamilton bij Mercedes en weet als geen ander hoe gevaarlijk de Brit kan zijn wanneer hij eenmaal in de juiste flow zit. De Oostenrijker geeft zelfs toe dat hij liever niet rechtstreeks met zijn voormalige coureur om de titel strijdt.

"Ik vecht liever niet met Lewis om het kampioenschap, omdat ik precies weet waartoe hij in staat is. Zodra hij voelt dat er iets te halen valt, schakelt hij een niveau hoger."

De Mercedes-teambaas zag het in het verleden al meermaals gebeuren. "Ik heb vaak meegemaakt dat de Hamilton-trein plots begon te rijden. Zodra dat gebeurt, is het bijzonder moeilijk om hem nog af te stoppen."

Mercedes mag zich volgens Wolff geen fouten permitteren

Ondanks de voorsprong van Antonelli weigert Wolff om de titelstrijd als beslist te beschouwen. Met nog vijftien Grands Prix op de kalender kan het kampioenschap volgens hem snel kantelen.

"Absoluut, Lewis is een titelkandidaat. We staan nog vroeg in het seizoen. Een uitvalbeurt kost je meteen 25 punten en dan ligt alles weer open."

Wolff benadrukt dat Mercedes nu vooral naar zichzelf moet kijken. "We kunnen ons geen nieuwe uitvalbeurten permitteren. We moeten de wagen en de krachtbron blijven verbeteren, strategisch scherp blijven en foutloos presteren. Alleen op die manier kunnen we onze positie in het kampioenschap verdedigen."

Voor Hamilton lijkt de weg naar een mogelijke achtste wereldtitel daarmee opnieuw open te liggen. Na een moeizaam debuutjaar bij Ferrari heeft de Brit het momentum stevig in handen.

mr.Monza

Posts: 10.082

Wolff legt gewoon wat extra druk bij Ferrari, aangezien we daar altijd geweldig mee omgaan.

  • 2
  • 20 jun 2026 - 11:16
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Toto Wolff Ferrari

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Robin

    Posts: 3.277

    Wat een onzin…..
    er moet zo vreselijk veel fout gaan bij Mercedes wil dat gebeuren.
    Vervolgens moet Ferrari ook nog een heel seizoen deze stijgende lijn vasthouden en daar staan ze nou ook niet echt om bekend.

    • + 0
    • 20 jun 2026 - 10:58
    • schwantz34

      Posts: 42.226

      Wolff heeft zijn paradepaardje weereens van stal gehaald, `de onderhond spelen!`

      • + 1
      • 20 jun 2026 - 11:04
    • racepace1

      Posts: 792

      Nou Meloni mag lullen wat ze wilt maar ik smeek wel om deze stijgende lijn vast te houden.
      Forza Scuderia Ferrari !
      Mijn Italiaanse hart hoopt al sinds 2007 en wat waren 2010 en 2012 spannend!! maar ja net niet is nog steeds niks.

      • + 0
      • 20 jun 2026 - 14:00
  • snailer

    Posts: 33.494

    Wolff vreest 'oude vriend'....


    Ouw-sjag.... Wolff is bang voor je. Het is niet Jos die met een knuppel in e hand rondrent....


    ..... Of wacht.....

    .... Eigenlijk wisten we dat al...

    • + 1
    • 20 jun 2026 - 11:05
  • mr.Monza

    Posts: 10.082

    Wolff legt gewoon wat extra druk bij Ferrari, aangezien we daar altijd geweldig mee omgaan.

    • + 2
    • 20 jun 2026 - 11:16
    • snailer

      Posts: 33.494

      Heb even naar de stand gekeken. 41 punten er achter voor Hamilton.

      Op zich al best knap. Denk ook dat de Hamilton fans en Ferrar zelf trots kunnen zijn op Hamilton.

      Wat volgens mij meer zorgwekkend is, dat is dat Ferrari nu 1 update voor loopt. De rest zal vast ook snel met een nieuwe grote update komen. Dan zijn ze mogelijk weer derde team.

      • + 0
      • 20 jun 2026 - 11:35
    • mr.Monza

      Posts: 10.082

      Denk niet dat het zorgwekkend is dat Ferrari versneld de update heeft gebracht, als het werkt, werkt het, dat moeten we bij de rest maar afwachten.
      En dat ze mogelijk weer het derde team zouden zijn is natuurlijk een ietwat gechargeerde aanname.

      • + 2
      • 20 jun 2026 - 11:44
    • racepace1

      Posts: 792

      Het chassis van Ferrari is top!
      Als door de update de auto minder draggy is en de banden ook wat minder slijten kan het zomaar weer spannend worden.

      • + 1
      • 20 jun 2026 - 14:02

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar