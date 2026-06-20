Toto Wolff twijfelt er niet aan dat Lewis Hamilton zich dit seizoen nog volop in de strijd om de wereldtitel kan mengen. Na de eerste overwinning van de Brit voor Ferrari in Barcelona ziet de Mercedes-teambaas zijn voormalige coureur opnieuw uitgroeien tot een serieuze titelkandidaat.

Hamilton verkeert de laatste weken in uitstekende vorm. Na tweede plaatsen in Monaco en Canada pakte de zevenvoudig wereldkampioen in Spanje zijn eerste Grand Prix-zege namens Ferrari. Door de uitvalbeurt van WK-leider Andrea Kimi Antonelli liep de Brit bovendien flink in op de Italiaan, die nu nog 41 punten voorsprong heeft.

Wolff kent de kwaliteiten van Hamilton als geen ander

Wolff werkte jarenlang nauw samen met Hamilton bij Mercedes en weet als geen ander hoe gevaarlijk de Brit kan zijn wanneer hij eenmaal in de juiste flow zit. De Oostenrijker geeft zelfs toe dat hij liever niet rechtstreeks met zijn voormalige coureur om de titel strijdt.

"Ik vecht liever niet met Lewis om het kampioenschap, omdat ik precies weet waartoe hij in staat is. Zodra hij voelt dat er iets te halen valt, schakelt hij een niveau hoger."

De Mercedes-teambaas zag het in het verleden al meermaals gebeuren. "Ik heb vaak meegemaakt dat de Hamilton-trein plots begon te rijden. Zodra dat gebeurt, is het bijzonder moeilijk om hem nog af te stoppen."

Mercedes mag zich volgens Wolff geen fouten permitteren

Ondanks de voorsprong van Antonelli weigert Wolff om de titelstrijd als beslist te beschouwen. Met nog vijftien Grands Prix op de kalender kan het kampioenschap volgens hem snel kantelen.

"Absoluut, Lewis is een titelkandidaat. We staan nog vroeg in het seizoen. Een uitvalbeurt kost je meteen 25 punten en dan ligt alles weer open."

Wolff benadrukt dat Mercedes nu vooral naar zichzelf moet kijken. "We kunnen ons geen nieuwe uitvalbeurten permitteren. We moeten de wagen en de krachtbron blijven verbeteren, strategisch scherp blijven en foutloos presteren. Alleen op die manier kunnen we onze positie in het kampioenschap verdedigen."

Voor Hamilton lijkt de weg naar een mogelijke achtste wereldtitel daarmee opnieuw open te liggen. Na een moeizaam debuutjaar bij Ferrari heeft de Brit het momentum stevig in handen.