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Rosberg ziet titelkansen voor Hamilton: "Ferrari heeft nu ongelooflijk momentum"

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Rosberg ziet titelkansen voor Hamilton: "Ferrari heeft nu ongelooflijk momentum"

Nico Rosberg denkt dat Lewis Hamilton een serieuze kans maakt op zijn achtste wereldtitel. De Duitser heeft er in 2016 zelf voor gezorgd dat Hamilton geen achtvoudig wereldkampioen is, maar hij heeft vertrouwen in zijn voormalige teamgenoot. 

Rosberg en Hamilton reden van 2013 tot 2016 samen en hadden hun handen vol aan elkaar. Hoewel het meestal Hamilton was die met de winst ervandoor ging, is het de Duitser die wereldkampioen van 2016 werd. Hij stopte na zijn kampioenschap en werd vervangen door Valtteri Bottas

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Hamilton kan winnen

Vandaag de dag is Rosberg geen coureur meer, maar analist en commentator namens de Formule 1 en Sky Sports. Tegenover laatstgenoemde zender benadrukt hij dat zijn band met Hamilton fantastisch is, ondanks eerdere aanvaringen als teamgenoten. "Ik kan er oprecht samen met hem van genieten. Ik heb hem zojuist gefeliciteerd. Ik was heel blij om hem te feliciteren, want het is geweldig."

Het debuutseizoen van Hamilton bij de Scuderia is niet gegaan zoals Ferrari en de zevenvoudig wereldkampioen hoopte, maar hij heeft zich volledig herpakt bij Ferrari. "Ik leefde echt mee met de moeilijkheden die hij doormaakte toen hij bij Ferrari begon. Het was vreselijk om naar te kijken”, stelt Rosberg.

Rosberg is blij voor Hamilton

"Nu bloeit hij zo goed op, vliegt hij erdoorheen, is hij zelfverzekerd en geniet hij ervan, en dat is gewoon geweldig. Deze overwinning is historisch. Het is spectaculair. Dus een geweldige dag voor hem, voor de sport", aldus Rosberg vlak na de overwinning van de zevenvoudig wereldkampioen. "Hij komt ook in een positieve spiraal terecht. Je behaalt positieve resultaten, je raakt meer gemotiveerd, je wordt gelukkiger, je werkt harder." 

"Dit zal hem, samen met zijn team, dus nog hoger stuwen. Er heerst daar op dit moment dus een ongelooflijk momentum." Rosberg weet zeker dat Hamilton kans maakt op de wereldtitel. "Dat kunnen ze zeker. Dat zouden ze moeten doen, en dat kunnen ze ook."

Supernova

Posts: 25

Bekijk het meer als: je staat plots tweede in de tussenstand en dan ben je een uitdager.

  • 2
  • 23 jun 2026 - 15:33
F1 Nieuws Lewis Hamilton Nico Rosberg Ferrari

Reacties (10)

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  • The Wolf

    Posts: 1.076

    Blije Britney

    • + 1
    • 23 jun 2026 - 13:54
    • f(1)orum

      Posts: 10.148

      Blije Britney bejubelt bewierookt bewondert beloont behaagt

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 14:29
    • The Wolf

      Posts: 1.076

      Withete Britney blaast loftrompet en sneert naar Hamilton "Ik ben grote blij voor jou"

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 14:41
  • jd2000

    Posts: 7.778

    Doodmoe wordt je van dit opportunistisch gezever. Je wint een keer en dan ben je uitdager. Kom op zeg!

    • + 1
    • 23 jun 2026 - 15:02
    • Supernova

      Posts: 25

      Bekijk het meer als: je staat plots tweede in de tussenstand en dan ben je een uitdager.

      • + 2
      • 23 jun 2026 - 15:33
  • RonHymer

    Posts: 179

    Nee Rosberg ziet wat wij niet mogen zien. De aduo spelletjes van Wolff. Wacht maar tot dat vast ligt. Dan knalt Mercedes weer met 2 vingers in de neus naar de 1 2tjes.

    • + 0
    • 23 jun 2026 - 15:35
  • monpellierhellen

    Posts: 3

    Wat een haat zeg hier

    • + 1
    • 23 jun 2026 - 15:58
  • Pleen

    Posts: 940

    Dat na pas 1 gewonnen race? Kom op zeg!

    • + 1
    • 23 jun 2026 - 16:21
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.490

    "De Duitser heeft er in 2016 zelf voor gezorgd dat Hamilton geen achtvoudig wereldkampioen is".

    Die 8ste heeft hij wel gehaald.
    Alleen door 'n foute beslissing van een Masi is die titel naar de andere kant gegaan.....waar het nu ijselijk stil is.















































    Ik dacht, kom, ik gooi nog wat olie op het vuur....hihi.

    • + 1
    • 23 jun 2026 - 20:25

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Team
Punten
1
Mercedes
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2
Ferrari
190
3
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141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
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Racing Bulls
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-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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