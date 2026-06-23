Nico Rosberg denkt dat Lewis Hamilton een serieuze kans maakt op zijn achtste wereldtitel. De Duitser heeft er in 2016 zelf voor gezorgd dat Hamilton geen achtvoudig wereldkampioen is, maar hij heeft vertrouwen in zijn voormalige teamgenoot.

Rosberg en Hamilton reden van 2013 tot 2016 samen en hadden hun handen vol aan elkaar. Hoewel het meestal Hamilton was die met de winst ervandoor ging, is het de Duitser die wereldkampioen van 2016 werd. Hij stopte na zijn kampioenschap en werd vervangen door Valtteri Bottas.

Hamilton kan winnen

Vandaag de dag is Rosberg geen coureur meer, maar analist en commentator namens de Formule 1 en Sky Sports. Tegenover laatstgenoemde zender benadrukt hij dat zijn band met Hamilton fantastisch is, ondanks eerdere aanvaringen als teamgenoten. "Ik kan er oprecht samen met hem van genieten. Ik heb hem zojuist gefeliciteerd. Ik was heel blij om hem te feliciteren, want het is geweldig."

Het debuutseizoen van Hamilton bij de Scuderia is niet gegaan zoals Ferrari en de zevenvoudig wereldkampioen hoopte, maar hij heeft zich volledig herpakt bij Ferrari. "Ik leefde echt mee met de moeilijkheden die hij doormaakte toen hij bij Ferrari begon. Het was vreselijk om naar te kijken”, stelt Rosberg.

Rosberg is blij voor Hamilton

"Nu bloeit hij zo goed op, vliegt hij erdoorheen, is hij zelfverzekerd en geniet hij ervan, en dat is gewoon geweldig. Deze overwinning is historisch. Het is spectaculair. Dus een geweldige dag voor hem, voor de sport", aldus Rosberg vlak na de overwinning van de zevenvoudig wereldkampioen. "Hij komt ook in een positieve spiraal terecht. Je behaalt positieve resultaten, je raakt meer gemotiveerd, je wordt gelukkiger, je werkt harder."

"Dit zal hem, samen met zijn team, dus nog hoger stuwen. Er heerst daar op dit moment dus een ongelooflijk momentum." Rosberg weet zeker dat Hamilton kans maakt op de wereldtitel. "Dat kunnen ze zeker. Dat zouden ze moeten doen, en dat kunnen ze ook."