Jolyon Palmer vraagt zich af of Charles Leclerc in staat is om zijn Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton te helpen in een eventuele titelstrijd. Hamilton heeft in de afgelopen weken grote stappen gezet, terwijl Leclerc weer werd geconfronteerd met problemen en pech. Palmer ziet Leclerc echter niet als een nummer twee-coureur.

Het team van Ferrari heeft in de afgelopen weken grote stappen gezet in de jacht op Mercedes. Hamilton begint zich steeds beter op zijn plek te voelen, en de zevenvoudig wereldkampioen schreef anderhalve week geleden de Grand Prix van Barcelona op zijn naam. Hamilton staat mede hierdoor op de tweede plaats in het wereldkampioenschap achter Andrea Kimi Antonelli. Leclerc viel uit in Barcelona, en was de week daarvoor gecrasht in Monaco. Hij heeft dus een grotere achterstand.

Hoe gaat Leclerc reageren?

Oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer vraagt zich af of Leclerc later dit seizoen Hamilton gaat helpen bij een eventuele titelstrijd. In de F1 Nation Podcast legt Palmer zijn mening uit: "Niets in mij denkt dat Leclerc een nummer twee-coureur is. Ik ben altijd van mening geweest dat hij één van de beste coureurs op de grid is, en dat hij in de toekomst wereldkampioen kan worden."

Voor dit jaar ziet Palmer het niet positief in voor Leclerc: "Dit jaar gaat het niet gebeuren, want hij heeft te veel incidenten gehad, en de betrouwbaarheid hielp hem ook niet in Barcelona. Waarschijnlijk kan hij in de komende jaren een gooi naar de titel gaan doen."

Wat gaat Ferrari vragen?

Bij Ferrari moeten ze volgens Palmer ook een keuze gaan maken: "Als je voor dit jaar zegt: 'We willen er alles aan doen om voor het eerst in tijden een Ferrari-kampioen te krijgen, kun je ons helpen?' Dan vraag ik me af of hij dat gaat doen. Als hij het doet, dan is dat een enorm wapen voor Ferrari. Bij Mercedes kan dat gewoon niet."

De Britse analist denkt dat Leclerc gaat twijfelen: "Als je Charles bent, dan zeg je: 'Fred, ik denk dat ik nog iets magisch kan leveren, geef me tenminste nog een paar weekenden, ik maak te veel fouten, dat is duidelijk, maar als ik het voor elkaar krijg kan ik meerdere races achter elkaar winnen.' Hij zal dan gaan smeken om meer tijd."

Hoe groot zijn de verschillen?

Leclerc staat momenteel op de vierde plaats in het wereldkampioenschap met 75 WK-punten achter zijn naam. Zijn teamgenoot Hamilton staat tweede met 115 WK-punten, maar hij kijkt tegen een grote achterstand op WK-leider Antonelli aan. De Italiaanse Mercedes-coureur staat nu op 156 punten.