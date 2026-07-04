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Hamilton geeft toe aan Antonelli: "Ik heb echt alles gegeven"

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Hamilton geeft toe aan Antonelli: "Ik heb echt alles gegeven"

Lewis Hamilton heeft de overwinning in de sprintrace op Silverstone nét aan zich voorbij zien gaan. De zevenvoudig wereldkampioen moest zich uiteindelijk gewonnen geven tegen Andrea Kimi Antonelli en zag na afloop ook waar Ferrari nog tekortschiet ten opzichte van de concurrentie.

Hamilton, die vertrok vanaf de sprintpole, wist lange tijd de druk van Antonelli af te houden, maar door de veranderende omstandigheden op Silverstone bleek dat uiteindelijk onmogelijk. De Brit zag de Mercedes op het lange rechte stuk steeds dichterbij komen en kon de aanval niet langer pareren.

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Hamilton kon Mercedes lang achter zich houden

Nadat hij uit de auto was gestapt, erkende Hamilton dat hij er alles aan gedaan heeft om de aanvallen van Antonelli te kunnen verdedigen. Echter moest de zevenvoudig wereldkampioen capituleren voor de aanstormende Italiaan. 

"Het was een zware race om de Mercedes achter me te houden", vertelde Hamilton. "Gisteren zei ik al dat dit een mogelijkheid was. Door de harde tegenwind op het rechte stuk kwam hij met veel meer snelheid aanzetten. Ik heb echt alles gegeven, maar dat was uiteindelijk niet genoeg."

Ferrari moet stap zetten

Volgens Hamilton maakte Ferrari het zichzelf vooral moeilijk zodra het verschil met Antonelli onder een seconde kwam. Vanaf dat moment wist hij dat een inhaalactie slechts een kwestie van tijd was.

"Zodra het gat kleiner werd dan een seconde, wist ik dat hij eraan zou komen", aldus Hamilton. "Alle lof voor Kimi, hij heeft het uitstekend gedaan. Voor ons is het nu duidelijk dat we nog stappen moeten zetten om dat gat te dichten, zodat we in zulke races kunnen blijven meedoen om de overwinning."

Om 17:00 uur Nederlandse tijd vindt de kwalificatie plaats op het circuit van Silverstone. Hamilton hoopt daar zijn zevende pole te pakken op zijn thuiscircuit. 

mr.Monza

Posts: 10.147

26 kp/h verschil op Hangar straight, weinig kans.

  • 4
  • 4 jul 2026 - 14:25
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (6)

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  • mr.Monza

    Posts: 10.147

    26 kp/h verschil op Hangar straight, weinig kans.

    • + 4
    • 4 jul 2026 - 14:25
    • Stillewerise

      Posts: 111

      Terwijl mercedes tijdens de kwali lage top had en ferrari langer batterij over hield. Wat is er gebeurd ?

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 14:37
    • DutchTifosi

      Posts: 2.883

      Of er moet een Mercedes weer kapotgaan. Racepace is opzich veelbelovend. Het is alleen weer "net niet"...

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 14:38
    • hupholland

      Posts: 10.050

      dat verschil van 26 km/u komt wel ergens vandaan, Antonelli zette de aanval mooi op en Hamilton gaf niet direct op en moest dat aan het einde van de ronde bekopen.

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 14:50
    • mr.Monza

      Posts: 10.147

      @Still,
      Lewis had boost gebruikt om te verdedigen, Kimi had overtake en gebruikte alles, niets tegen te doen.

      • + 2
      • 4 jul 2026 - 15:01
  • Snelrondje

    Posts: 9.113

    Het was weer formule clipping.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 15:56

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.658
  • Podiums 136
  • Grand Prix 240
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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