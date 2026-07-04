Lewis Hamilton heeft de overwinning in de sprintrace op Silverstone nét aan zich voorbij zien gaan. De zevenvoudig wereldkampioen moest zich uiteindelijk gewonnen geven tegen Andrea Kimi Antonelli en zag na afloop ook waar Ferrari nog tekortschiet ten opzichte van de concurrentie.

Hamilton, die vertrok vanaf de sprintpole, wist lange tijd de druk van Antonelli af te houden, maar door de veranderende omstandigheden op Silverstone bleek dat uiteindelijk onmogelijk. De Brit zag de Mercedes op het lange rechte stuk steeds dichterbij komen en kon de aanval niet langer pareren.

Lewis takes P2 at his home Sprint 🙌 pic.twitter.com/p7PSStX17t — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 4, 2026

Hamilton kon Mercedes lang achter zich houden

Nadat hij uit de auto was gestapt, erkende Hamilton dat hij er alles aan gedaan heeft om de aanvallen van Antonelli te kunnen verdedigen. Echter moest de zevenvoudig wereldkampioen capituleren voor de aanstormende Italiaan.

"Het was een zware race om de Mercedes achter me te houden", vertelde Hamilton. "Gisteren zei ik al dat dit een mogelijkheid was. Door de harde tegenwind op het rechte stuk kwam hij met veel meer snelheid aanzetten. Ik heb echt alles gegeven, maar dat was uiteindelijk niet genoeg."

Ferrari moet stap zetten

Volgens Hamilton maakte Ferrari het zichzelf vooral moeilijk zodra het verschil met Antonelli onder een seconde kwam. Vanaf dat moment wist hij dat een inhaalactie slechts een kwestie van tijd was.

"Zodra het gat kleiner werd dan een seconde, wist ik dat hij eraan zou komen", aldus Hamilton. "Alle lof voor Kimi, hij heeft het uitstekend gedaan. Voor ons is het nu duidelijk dat we nog stappen moeten zetten om dat gat te dichten, zodat we in zulke races kunnen blijven meedoen om de overwinning."

Om 17:00 uur Nederlandse tijd vindt de kwalificatie plaats op het circuit van Silverstone. Hamilton hoopt daar zijn zevende pole te pakken op zijn thuiscircuit.