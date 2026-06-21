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Hamilton wordt gezien als de Verstappen van vorig seizoen

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Hamilton wordt gezien als de Verstappen van vorig seizoen

Lewis Hamilton wordt door Damon Hill en Johnny Herbert vergeleken met de Max Verstappen van vorig seizoen. De Nederlander wist met Red Bull bijna een ware comeback te maken. In de zomerstop stond de Nederlander op een flinke afstand, maar wist dit tot twee punten te beperken. Lando Norris werd de wereldkampioen van 2025.

Hamilton strijdt dit seizoen met Mercedes-duo: Andrea Kimi Antonelli en George Russell. De Brit staat in het wereldkampioenschap de beide Mercedes-mannen in. De zevenvoudig wereldkampioen is momenteel in een erg goede vorm en won de Grand Prix van Barcelona. Het verschil met leider in het kampioenschap Antonelli is 41 punten. 

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Herbert heeft vertrouwen in Hamilton

"Dit gaat leuk worden", zo gaat Herbert van start in de podcast Stay on Track.  "Dit wordt voor ons allemaal heel interessant, want we hebben kunnen zien dat de rivaliteit tussen George en Kimi eigenlijk best spannend is geweest." De twee Mercedessen hebben al een paar keer gebotst met elkaar en het is de taak aan Hamilton om zich hiertussen te mengen. 

Hier en daar zijn er al een paar stootjes geweest van het Mercedes-duo; daar geniet Herbert enorm van. "Ik heb genoten van de kleine gevechten die we hebben gehad. Lewis gaat nu ook deel uitmaken van deze strijd", aldus Herbert. "Ik kijk er echt naar uit om te zien hoe een van hen de ander psychologisch te slim af zal zijn."

Mercedes begint te zweten

De wereldkampioen van 1996, Damon Hill, denkt dat Mercedes het erg spannend vindt momenteel en veel bezig is met Ferrari. "Op dit moment zullen ze bij Mercedes in de vergaderingen zeggen: 'Jongens, we willen niet in dezelfde situatie terechtkomen als McLaren vorig jaar'."

"Je hebt twee coureurs die voor de titel gaan. Ze raken geobsedeerd door hun eigen ambities, waar ze als coureur alle recht op hebben. Maar terwijl je daarmee bezig bent, is er nog een andere coureur die er tussen kan glippen. Lewis is nu de Max Verstappen van vorig jaar, nietwaar?" Hill ziet een mooie rol als stoorzender weggelegd voor Hamilton. 

schwantz34

Posts: 42.231

Off topic: Moto GP coureur Marco Bezzecchi is geschorst voor de race van vanmiddag omdat hij gisteren na zijn valpartij in de sprintrace een marshall heeft geslagen die zijn motor optilde uit de grindbak. De marshall tilde zijn motor op, maar gaf tijdens het tillen per ongeluk gas waardoor Bezz f... [Lees verder]

  • 5
  • 21 jun 2026 - 10:06
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Johnny Herbert Damon Hill Ferrari

Reacties (8)

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  • turbof1

    Posts: 2.050

    Ik vind zelf Hamilton een waanzinnige coureur, 1 van de all times bests.
    Maar deze hyping na 1 overwinning is ook wat er over. Hij doet het een stuk beter dan vorig jaar, maar mercedes heeft wel bijna alles gewonnen tot nu toe.

    Kan hij niets aan doen, is gewoon de media die als konijntjes op sensatie springen.

    • + 4
    • 21 jun 2026 - 09:50
    • GILH

      Posts: 1.777

      Eens, oprecht een mooie overwinning waar alles een keer goed ging en zijn kant op viel. De tijden die hij reed en de pace deden me denken aan Hongarije destijds waar hij ook met een 3 stopper wist te winnen, door gewoon ronden lang te knallen.

      Leuker om te zien dan constant banden management.

      Maar laten we eerst even de aankomende races afwachten voor dit soort uitspraken gedaan worden.

      • + 1
      • 21 jun 2026 - 10:40
  • schwantz34

    Posts: 42.231

    Off topic: Moto GP coureur Marco Bezzecchi is geschorst voor de race van vanmiddag omdat hij gisteren na zijn valpartij in de sprintrace een marshall heeft geslagen die zijn motor optilde uit de grindbak. De marshall tilde zijn motor op, maar gaf tijdens het tillen per ongeluk gas waardoor Bezz furieus reageerde en de man een stevige tik gaf. De marshall reageerde daarna met de tekst "I only tried to pick it up" maar toen was het kwaad al geschiedt.

    Marco is vanmorgen even bij die baanpost langs gereden op zijn scooter om zijn excuses aan te bieden. Hij heeft langdurig met de marshall gesproken waarbij hij diep door het stof is gegaan en een traantje moest wegpinken voor zijn achterlijke gedrag van gister. Aan het eind van het gesprek gaven ze elkaar een dikke knuffel, en gaf Bezz de marshall nog een paar race handschoenen om zijn zeer gemeende excuses voor zijn wangedrag nog een beetje kracht bij te zetten. The end!

    • + 5
    • 21 jun 2026 - 10:06
    • NicoS

      Posts: 20.888

      Geen beste actie, maar netjes dat hij het op deze manier goedmaakt.
      Adrenaline doet soms rare dingen met mensen…..;)

      • + 1
      • 21 jun 2026 - 10:39
    • Pietje Bell

      Posts: 35.405

      Dit ging echt te ver, maar hij had het er vanmorgen heel erg moeilijk mee en had oprecht spijt met tranen in de ogen.

      urlr.me/TbKhdw

      Het lijkt erop dat de marshall hem moest gerust stellen, want hij had het er erg moeilijk mee. Top dat hij naar die marshall is gegaan.

      urlr.me/43J9qw

      • + 3
      • 21 jun 2026 - 10:51
    • red slow

      Posts: 3.339

      Heeft die geluk dat het maar 1 race is en niet de rest van het seizoen.

      In rugby had die nooit meer een wedstrijd gespeeld.

      • + 0
      • 21 jun 2026 - 12:35
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.099

    Ik vond heel mooi voor Hamilton dat de Spaande GP won. Maar volgens mij wordt het allemaal groter gemaakt dan het is. Allereerst; het is Ferrari, dus die verneuken het vast nog wel voor hem. Bovendien kon de VSC natuurlijk niet beter vallen. Ik vermoed dat het nog altijd Mercedes is, die met de beste papieren.

    • + 0
    • 21 jun 2026 - 10:17
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.462

    Dit is een beetje het probleem voor Hamilton. Als hij 1x wint wordt hij gezien als een god. En als hij 1x een 4e plaats scoort moet hij met pensioen. En er wordt altijd zoveel over hem geschreven/ gepraat. Ik vind het het echt knap hoe zij zich opnieuw heeft uitgevonden op 41 jarige leeftijd. Alleen ik hoop niet dat hij zich laat beïnvloeden door de waan van de dag. Hij rijdt namelijk echt een sterk seizoen.

    • + 0
    • 21 jun 2026 - 15:09

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89
5
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Japan
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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