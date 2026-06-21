Lewis Hamilton wordt door Damon Hill en Johnny Herbert vergeleken met de Max Verstappen van vorig seizoen. De Nederlander wist met Red Bull bijna een ware comeback te maken. In de zomerstop stond de Nederlander op een flinke afstand, maar wist dit tot twee punten te beperken. Lando Norris werd de wereldkampioen van 2025.

Hamilton strijdt dit seizoen met Mercedes-duo: Andrea Kimi Antonelli en George Russell. De Brit staat in het wereldkampioenschap de beide Mercedes-mannen in. De zevenvoudig wereldkampioen is momenteel in een erg goede vorm en won de Grand Prix van Barcelona. Het verschil met leider in het kampioenschap Antonelli is 41 punten.

Herbert heeft vertrouwen in Hamilton

"Dit gaat leuk worden", zo gaat Herbert van start in de podcast Stay on Track. "Dit wordt voor ons allemaal heel interessant, want we hebben kunnen zien dat de rivaliteit tussen George en Kimi eigenlijk best spannend is geweest." De twee Mercedessen hebben al een paar keer gebotst met elkaar en het is de taak aan Hamilton om zich hiertussen te mengen.

Hier en daar zijn er al een paar stootjes geweest van het Mercedes-duo; daar geniet Herbert enorm van. "Ik heb genoten van de kleine gevechten die we hebben gehad. Lewis gaat nu ook deel uitmaken van deze strijd", aldus Herbert. "Ik kijk er echt naar uit om te zien hoe een van hen de ander psychologisch te slim af zal zijn."

Mercedes begint te zweten

De wereldkampioen van 1996, Damon Hill, denkt dat Mercedes het erg spannend vindt momenteel en veel bezig is met Ferrari. "Op dit moment zullen ze bij Mercedes in de vergaderingen zeggen: 'Jongens, we willen niet in dezelfde situatie terechtkomen als McLaren vorig jaar'."

"Je hebt twee coureurs die voor de titel gaan. Ze raken geobsedeerd door hun eigen ambities, waar ze als coureur alle recht op hebben. Maar terwijl je daarmee bezig bent, is er nog een andere coureur die er tussen kan glippen. Lewis is nu de Max Verstappen van vorig jaar, nietwaar?" Hill ziet een mooie rol als stoorzender weggelegd voor Hamilton.