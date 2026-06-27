user icon
icon

Hamilton is overtuigd: "Ferrari kan winnen in Oostenrijk"

<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton is overtuigd: "Ferrari kan winnen in Oostenrijk"

Lewis Hamilton start zondag vanaf de derde plaats aan de Grand Prix van Oostenrijk, maar de Ferrari-coureur blijft realistisch over zijn kansen op de overwinning. De zevenvoudig wereldkampioen verwacht dat Mercedes op pure snelheid nog altijd een maatje te groot is, al sluit hij een verrassing via de strategie niet volledig uit.

Hamilton kende een sterke kwalificatie op de Red Bull Ring en was tevreden met de vooruitgang die Ferrari gedurende het weekend wist te boeken. Toch richt de Brit zich vooral op een maximaal puntenresultaat.

Meer over Ferrari 'Ferrari zet FIA onder druk: Mercedes wordt mogelijk illegaal verklaard'

'Ferrari zet FIA onder druk: Mercedes wordt mogelijk illegaal verklaard'

25 jun
 FIA verbiedt innovatie van Ferrari

FIA verbiedt innovatie van Ferrari

26 jun

Hamilton ziet Mercedes als favoriet

Volgens Hamilton beschikt Mercedes momenteel over de snelste auto. "Als we puur naar de snelheid kijken, wordt het heel moeilijk om voor de overwinning mee te doen. Mercedes oogt simpelweg ontzettend sterk. Misschien kunnen we via de strategie iets forceren, maar winnen wordt een flinke uitdaging", zo klonk het tegenover Sky Sports.

De Ferrari-coureur hoopt vooral de schade in het kampioenschap te beperken. "Het belangrijkste is dat we zoveel mogelijk punten voor het team pakken. Als we één Mercedes achter ons kunnen houden, zou dat al een uitstekend resultaat zijn. Lukt het om ze allebei te verslaan, dan zou dat helemaal fantastisch zijn."

Ferrari zet grote stap vooruit

Hamilton was daarnaast lovend over het werk dat Ferrari gedurende het weekend heeft verricht. Vrijdag liep de Italiaanse renstal nog flink achter de feiten aan, maar dankzij verschillende aanpassingen wist het team het gat naar de koplopers grotendeels te dichten.

"Vrijdag begrepen we eigenlijk niet goed waarom we zoveel snelheid tekortkwamen. We hebben daarna de juiste wijzigingen doorgevoerd en daarmee een flinke stap gezet. Mijn eerste run in Q3 was helaas niet ideaal, waardoor ik in mijn laatste poging alles uit de kast moest halen. Dat het uiteindelijk alsnog goed genoeg was voor de derde startplaats is erg positief. Hopelijk kunnen we zondag meestrijden."

mr.Monza

Posts: 10.115

Hamilton: " we kunnen op snelheid niet winnen, misschien met strategie ".
Zeer overtuigend.

  • 5
  • 27 jun 2026 - 22:42
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Oostenrijk 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • racepace1

    Posts: 831

    Nu nog 7km vinden op de rechte stukken en het kan heel gezellig worden vooraan.
    Ferrari grabs the redbullring by the horns

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 21:23
  • De Vogel is Geland

    Posts: 955

    MB wint met minimaal 20 seconden voorsprong. Lewis is gretig voor wat kruimels

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 21:59
  • mr.Monza

    Posts: 10.115

    Hamilton: " we kunnen op snelheid niet winnen, misschien met strategie ".
    Zeer overtuigend.

    • + 5
    • 27 jun 2026 - 22:42

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar