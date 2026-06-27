Lewis Hamilton start zondag vanaf de derde plaats aan de Grand Prix van Oostenrijk, maar de Ferrari-coureur blijft realistisch over zijn kansen op de overwinning. De zevenvoudig wereldkampioen verwacht dat Mercedes op pure snelheid nog altijd een maatje te groot is, al sluit hij een verrassing via de strategie niet volledig uit.

Hamilton kende een sterke kwalificatie op de Red Bull Ring en was tevreden met de vooruitgang die Ferrari gedurende het weekend wist te boeken. Toch richt de Brit zich vooral op een maximaal puntenresultaat.

Hamilton ziet Mercedes als favoriet

Volgens Hamilton beschikt Mercedes momenteel over de snelste auto. "Als we puur naar de snelheid kijken, wordt het heel moeilijk om voor de overwinning mee te doen. Mercedes oogt simpelweg ontzettend sterk. Misschien kunnen we via de strategie iets forceren, maar winnen wordt een flinke uitdaging", zo klonk het tegenover Sky Sports.

De Ferrari-coureur hoopt vooral de schade in het kampioenschap te beperken. "Het belangrijkste is dat we zoveel mogelijk punten voor het team pakken. Als we één Mercedes achter ons kunnen houden, zou dat al een uitstekend resultaat zijn. Lukt het om ze allebei te verslaan, dan zou dat helemaal fantastisch zijn."

Ferrari zet grote stap vooruit

Hamilton was daarnaast lovend over het werk dat Ferrari gedurende het weekend heeft verricht. Vrijdag liep de Italiaanse renstal nog flink achter de feiten aan, maar dankzij verschillende aanpassingen wist het team het gat naar de koplopers grotendeels te dichten.

"Vrijdag begrepen we eigenlijk niet goed waarom we zoveel snelheid tekortkwamen. We hebben daarna de juiste wijzigingen doorgevoerd en daarmee een flinke stap gezet. Mijn eerste run in Q3 was helaas niet ideaal, waardoor ik in mijn laatste poging alles uit de kast moest halen. Dat het uiteindelijk alsnog goed genoeg was voor de derde startplaats is erg positief. Hopelijk kunnen we zondag meestrijden."