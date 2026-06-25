Lewis Hamilton weigert zich voorlopig rijk te rekenen in de strijd om de wereldtitel, maar de Ferrari-coureur merkt wel dat zijn eerste overwinning in het rood voor extra vertrouwen heeft gezorgd. Na zijn zege in Barcelona bedraagt zijn achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli nog 41 punten en daarmee lijkt de zevenvoudig wereldkampioen zich nadrukkelijk in de titelstrijd te mengen.

Ferrari reist bovendien met extra optimisme af naar Oostenrijk. De Italiaanse renstal introduceert dit weekend een nieuwe motorupgrade, waarmee de kloof naar Mercedes verder moet worden verkleind. Hamilton ziet vooruitgang, maar beseft tegelijkertijd dat Ferrari nog een flinke achterstand moet goedmaken.

Hamilton vertrouwt op ervaring in titelstrijd

De Brit blijft opvallend rustig onder alle speculaties over een mogelijke achtste wereldtitel. Volgens Hamilton heeft hij in het verleden al vaak genoeg in soortgelijke situaties gezeten om te weten hoe hij daarmee moet omgaan. "Ik ben totaal niet bezig met het kampioenschap op dit moment. Ik heb dit eerder meegemaakt en weet precies wat er nodig is om succesvol te zijn", zo klonk het tegenover Sky Sports.

Hamilton benadrukt dat Ferrari zich vooral moet richten op de korte termijn. "Er zijn nog ontzettend veel races te gaan. We komen niet naar Oostenrijk met het kampioenschap in ons hoofd, maar met de focus op dit weekend. We moeten simpelweg het maximale uit iedere race halen."

Ferrari krijgt nieuwe impuls, maar Mercedes blijft favoriet

De nieuwe krachtbron moet Ferrari helpen om dichter bij Mercedes te komen, al verwacht Hamilton geen wonderen van de update. "Deze motor is een stap vooruit en daar ben ik enorm blij mee. Het lost niet meteen alles op, maar het brengt ons wel dichter bij waar we willen zijn."

Toch ziet Hamilton Mercedes nog altijd als de maatstaf in de Formule 1. "Mercedes blijft het team dat iedereen moet verslaan. Ze hebben dit seizoen vrijwel alles gewonnen en beschikken over een fantastische wagen. De uitdaging voor ons is enorm, maar ik geloof absoluut dat het mogelijk is om ze onder druk te zetten."

De Brit keek daarnaast met veel waardering terug op de reacties na zijn overwinning in Barcelona. "Ik had niet verwacht zoveel steun van andere coureurs te krijgen. We willen elkaar allemaal verslaan op de baan, maar tegelijkertijd weten we hoeveel offers deze sport vraagt. Juist daarom maakte die waardering van mijn collega's veel indruk op mij."