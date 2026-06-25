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Hamilton weet wat nodig is voor wereldtitel met Ferrari: "Ik denk er niet aan"

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Hamilton weet wat nodig is voor wereldtitel met Ferrari: "Ik denk er niet aan"

Lewis Hamilton weigert zich voorlopig rijk te rekenen in de strijd om de wereldtitel, maar de Ferrari-coureur merkt wel dat zijn eerste overwinning in het rood voor extra vertrouwen heeft gezorgd. Na zijn zege in Barcelona bedraagt zijn achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli nog 41 punten en daarmee lijkt de zevenvoudig wereldkampioen zich nadrukkelijk in de titelstrijd te mengen.

Ferrari reist bovendien met extra optimisme af naar Oostenrijk. De Italiaanse renstal introduceert dit weekend een nieuwe motorupgrade, waarmee de kloof naar Mercedes verder moet worden verkleind. Hamilton ziet vooruitgang, maar beseft tegelijkertijd dat Ferrari nog een flinke achterstand moet goedmaken.

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Hamilton vertrouwt op ervaring in titelstrijd

De Brit blijft opvallend rustig onder alle speculaties over een mogelijke achtste wereldtitel. Volgens Hamilton heeft hij in het verleden al vaak genoeg in soortgelijke situaties gezeten om te weten hoe hij daarmee moet omgaan. "Ik ben totaal niet bezig met het kampioenschap op dit moment. Ik heb dit eerder meegemaakt en weet precies wat er nodig is om succesvol te zijn", zo klonk het tegenover Sky Sports.

Hamilton benadrukt dat Ferrari zich vooral moet richten op de korte termijn. "Er zijn nog ontzettend veel races te gaan. We komen niet naar Oostenrijk met het kampioenschap in ons hoofd, maar met de focus op dit weekend. We moeten simpelweg het maximale uit iedere race halen."

Ferrari krijgt nieuwe impuls, maar Mercedes blijft favoriet

De nieuwe krachtbron moet Ferrari helpen om dichter bij Mercedes te komen, al verwacht Hamilton geen wonderen van de update. "Deze motor is een stap vooruit en daar ben ik enorm blij mee. Het lost niet meteen alles op, maar het brengt ons wel dichter bij waar we willen zijn."

Toch ziet Hamilton Mercedes nog altijd als de maatstaf in de Formule 1. "Mercedes blijft het team dat iedereen moet verslaan. Ze hebben dit seizoen vrijwel alles gewonnen en beschikken over een fantastische wagen. De uitdaging voor ons is enorm, maar ik geloof absoluut dat het mogelijk is om ze onder druk te zetten."

De Brit keek daarnaast met veel waardering terug op de reacties na zijn overwinning in Barcelona. "Ik had niet verwacht zoveel steun van andere coureurs te krijgen. We willen elkaar allemaal verslaan op de baan, maar tegelijkertijd weten we hoeveel offers deze sport vraagt. Juist daarom maakte die waardering van mijn collega's veel indruk op mij."

Rocks

Posts: 1.100

Tutti Ragazzi 😎

  • 1
  • 25 jun 2026 - 21:41
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Oostenrijk 2026

Reacties (3)

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  • jd2000

    Posts: 7.782

    Ben benieuwd, normaliter kakt Ferrari in als het seizoen vordert.

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 20:30
  • mr.Monza

    Posts: 10.106

    "È l'ora del martello ! "

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 21:35
    • Rocks

      Posts: 1.100

      Tutti Ragazzi 😎

      • + 1
      • 25 jun 2026 - 21:41

AT Grand Prix van Oostenrijk

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    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

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  • Vrije training 3

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  • Race

    15:00 - 17:00

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    17:00 - 18:00

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  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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