Lewis Hamilton heeft na de Grand Prix van Oostenrijk een duidelijke conclusie getrokken over de krachtsverhoudingen in de Formule 1. Hoewel Ferrari in de bochten goed voor de dag kwam, ziet de zevenvoudig wereldkampioen dat Mercedes momenteel nog een flinke voorsprong heeft. Vooral op de rechte stukken komt de Italiaanse renstal tekort, zo stelde Hamilton na afloop van het raceweekend.

Ferrari kende een teleurstellend weekend op de Red Bull Ring. De Scuderia, die eerder met Hamilton nog wist te zegevieren in Barcelona, kon die lijn niet doortrekken en zag de podiumplekken gaan richting George Russell, Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen.

Hamilton ziet groot verschil met Mercedes

Hamilton zag de zwakke plek van Ferrari al vroeg in het weekend aan het licht komen. "Vanaf vrijdag zagen we al dat we in de bochten de snelste waren, maar op de rechte stukken verloren we ongeveer zes tienden ten opzichte van Mercedes", legde de Brit uit. Daarmee werd volgens hem direct duidelijk waar Ferrari het verschil laat liggen.

De Ferrari-coureur beseft dat de achterstand aanzienlijk is. "Ik denk dat het verschil heel, heel groot is", aldus Hamilton, die na de race in Oostenrijk niet de indruk kreeg dat Ferrari op korte termijn aansluiting zal vinden bij Mercedes.

'Daar zijn maanden ontwikkeling voor nodig'

Volgens Hamilton is het bovendien onrealistisch om te verwachten dat Ferrari de achterstand nog dit seizoen volledig zal wegwerken. "Ik weet niet of we dat in één seizoen kunnen goedmaken. Daar zijn maanden en maanden van ontwikkeling, testen en veranderingen voor nodig", vertelde hij.

Toch houdt de zevenvoudig wereldkampioen vertrouwen in de progressie van Ferrari. "Ik denk wel dat we het hele jaar kunnen blijven verbeteren", besloot Hamilton. Daarmee spreekt de Brit de hoop uit dat de Italiaanse renstal stap voor stap dichter bij Mercedes kan komen, ook al lijkt een volledige ommekeer voorlopig niet realistisch.