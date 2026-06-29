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Hamilton en Ferrari vrezen: "Weet niet of we gat met Mercedes gaan dichten"

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Hamilton en Ferrari vrezen: "Weet niet of we gat met Mercedes gaan dichten"

Lewis Hamilton heeft na de Grand Prix van Oostenrijk een duidelijke conclusie getrokken over de krachtsverhoudingen in de Formule 1. Hoewel Ferrari in de bochten goed voor de dag kwam, ziet de zevenvoudig wereldkampioen dat Mercedes momenteel nog een flinke voorsprong heeft. Vooral op de rechte stukken komt de Italiaanse renstal tekort, zo stelde Hamilton na afloop van het raceweekend.

Ferrari kende een teleurstellend weekend op de Red Bull Ring. De Scuderia, die eerder met Hamilton nog wist te zegevieren in Barcelona, kon die lijn niet doortrekken en zag de podiumplekken gaan richting George Russell, Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen

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Hamilton ziet groot verschil met Mercedes

Hamilton zag de zwakke plek van Ferrari al vroeg in het weekend aan het licht komen. "Vanaf vrijdag zagen we al dat we in de bochten de snelste waren, maar op de rechte stukken verloren we ongeveer zes tienden ten opzichte van Mercedes", legde de Brit uit. Daarmee werd volgens hem direct duidelijk waar Ferrari het verschil laat liggen.

De Ferrari-coureur beseft dat de achterstand aanzienlijk is. "Ik denk dat het verschil heel, heel groot is", aldus Hamilton, die na de race in Oostenrijk niet de indruk kreeg dat Ferrari op korte termijn aansluiting zal vinden bij Mercedes.

'Daar zijn maanden ontwikkeling voor nodig'

Volgens Hamilton is het bovendien onrealistisch om te verwachten dat Ferrari de achterstand nog dit seizoen volledig zal wegwerken. "Ik weet niet of we dat in één seizoen kunnen goedmaken. Daar zijn maanden en maanden van ontwikkeling, testen en veranderingen voor nodig", vertelde hij.

Toch houdt de zevenvoudig wereldkampioen vertrouwen in de progressie van Ferrari. "Ik denk wel dat we het hele jaar kunnen blijven verbeteren", besloot Hamilton. Daarmee spreekt de Brit de hoop uit dat de Italiaanse renstal stap voor stap dichter bij Mercedes kan komen, ook al lijkt een volledige ommekeer voorlopig niet realistisch.

Robin

Posts: 3.305

Lekker kortzichtige reactie …..
Wie van Ferrari heeft beweerd dat ze dat wel even gingen doen?
Zowel Vasseur als beide rijders hebben constant de verwachtingen getemperd.

  • 2
  • 29 jun 2026 - 20:27
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (4)

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  • Schumi86

    Posts: 629

    Weet ik wel zeker dat jullie het gat niet zullen dichten, Ferrari alleen maar praatjes zoals al die jaren.

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 19:21
    • Robin

      Posts: 3.305

      Lekker kortzichtige reactie …..
      Wie van Ferrari heeft beweerd dat ze dat wel even gingen doen?
      Zowel Vasseur als beide rijders hebben constant de verwachtingen getemperd.

      • + 2
      • 29 jun 2026 - 20:27
  • Rimmer

    Posts: 13.346

    Zoals Wolff al zei, ze hebben daar updates gebracht alsof er geen budgetcap is. Zoiets kan je niet volhouden en dat blijkt ook wel. Denk dat ze daar dachten “we zetten er nu een giga update op en gaan niet zoals alle jaren hiervoor al in de doorontwikkeling op onze rug liggen”
    Helaas bleek de giga update leuk voor Barcelona maar bleek het niet de allesbeslissende update te zijn waarmee ze vanaf nu het te kloppen team zijn. Dat betekent dat ze nog een paar grote stappen moeten zetten en dat gaat waarschijnlijk niet meer, of niet meer op tijd, gebeuren.
    Beetje hetzelfde met RBR. Vol verwachting klopte het hart en oh wat zij zijn ze blij dat ze weer eens op het podium staan maar Kiki was gewoon een klap sneller en bij Mercedes houden ze nog wat dingen achter de hand.
    De manier waarom Toto het nu ook weer heeft gespeeld met de motorregels is briljant. De sterkste motor bouwen maar de ICE een beetje afknijpen zodat RBR de beste heeft. Straks een flinke upgrade er tegenaan en daarna lachend de titel pakken en in 2027 nog een keer. (Tenzij Max met een Mercedes motor in de McLaren gaat rijden maar dat gebeurt toch niet)

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 19:46
    • Tra893SDk

      Posts: 116

      Pff, die muren van tekst van jou altijd, en dan alotnd verhalen puur op basis van de impuls. Tenminste, daar ga ik van uit aangezien ze altijd vol met onzin staan.

      Een verbrandingsmotor afknijpen is zeer lastig zonder dat tijdens de check op basis van de vermogenskarakteristieken iets zeer vreemds opvalt.

      Dit is ook de reden dat ze dit als norm hebben genomen omdat uitiendelijk de topsnelheid ook bepaald wordt door de ICE en hebben ze geaccepteerd dat met de batterij er wel wat te vogelen valt.

      Als er merken zijn die de motor hebben geknepen dan is het aan de elektrische zijde en heeft het niets met topsnelheid te maken en amper iets met het inhaalvermogen op hogere snelheden.

      De updates van RBR werken op een kort circuit als de RB Ring gewoon. Daarvan hebben we het bewijs gezien. En dat de motor ook werkt op kortere curcuuts en qua drivability zagen we aan de snelheid van de Vcarbs en wederom de RBRs.

      Bij langere rechte stukken heeft RBPT sowieso gewoon de sterkste motor zoals uit de metingen gebleken is.

      Maar Merc kan heeft hun motor (die bij de klantenteams inclusief McLaren helemaal niet zo goed werkt) gewoon kennelijk goed in sync werkend met het chassis en daarnaast hebben ze twee zeer goede coureurs.

      • + 1
      • 29 jun 2026 - 21:55

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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