Lewis Hamilton heeft Ferrari voor een opvallend dilemma geplaatst. Dat stelt Jacques Villeneuve na de Grand Prix van Barcelona, waar de zevenvoudig wereldkampioen zijn eerste overwinning voor de Italiaanse renstal boekte. Volgens de voormalig wereldkampioen moet Ferrari zich afvragen of Charles Leclerc nog wel de uitgesproken kopman van het team is.

Hamilton bezorgde Ferrari in Barcelona de eerste Grand Prix-zege in ruim vijfhonderd dagen. Terwijl de Brit op overtuigende wijze naar de overwinning reed, kende Leclerc opnieuw een teleurstellend weekend. De Monegask moest zijn SF-26 twee ronden voor het einde van de race aan de kant zetten.

Villeneuve ziet nieuw hoofdpijndossier voor Ferrari

Volgens Villeneuve heeft Hamiltons sterke vorm de interne verhoudingen bij Ferrari op scherp gezet. De Canadees wijst erop dat Leclerc pas onlangs zijn contract verlengde en lange tijd werd gezien als het boegbeeld van de Scuderia.

"Ferrari heeft Leclerc nog maar net vastgelegd met een langdurig contract, maar ondertussen is het Hamilton die de resultaten levert en de punten binnenhaalt", stelde Villeneuve bij Sky Sports. "Dat kan intern voor lastige discussies zorgen."

De voormalig wereldkampioen ziet bovendien een belangrijk verschil tussen beide coureurs in de strijd om de wereldtitel.

"Lewis doet volop mee om het kampioenschap, terwijl Leclerc al achterop is geraakt", aldus Villeneuve. "Als Ferrari echt voor de titel wil gaan, komt er een moment waarop het team keuzes moet maken."

Hamilton neemt leidersrol over van Leclerc

Hamilton heeft dit seizoen meer podiumplaatsen verzameld dan Leclerc en zette in Barcelona de kroon op zijn sterke vorm met zijn eerste zege in Ferrari-kleuren. Volgens Villeneuve dreigt de Brit daardoor de onbetwiste nummer één van de Italiaanse renstal te worden.

Leclerc probeerde tijdens het raceweekend in Spanje nog elementen van Hamiltons rijstijl over te nemen. Zo experimenteerde de Monegask met een aangepaste remaanpak, een onderdeel waarop Hamilton al jarenlang uitblinkt.

Toch leverde die verandering niet het gewenste resultaat op. Waar Hamilton zijn eerste Ferrari-zege vierde, bleef Leclerc opnieuw met lege handen achter. De druk op de Monegask neemt daardoor verder toe.

Voor Ferrari dreigt een lastige afweging. Blijft de Scuderia vasthouden aan Leclerc als uithangbord van de toekomst, of krijgt Hamilton de volledige steun in de jacht op een nieuwe wereldtitel?