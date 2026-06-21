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Ferrari geadviseerd: "Maak Hamilton de eerste coureur"

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Ferrari geadviseerd: "Maak Hamilton de eerste coureur"

Lewis Hamilton heeft Ferrari voor een opvallend dilemma geplaatst. Dat stelt Jacques Villeneuve na de Grand Prix van Barcelona, waar de zevenvoudig wereldkampioen zijn eerste overwinning voor de Italiaanse renstal boekte. Volgens de voormalig wereldkampioen moet Ferrari zich afvragen of Charles Leclerc nog wel de uitgesproken kopman van het team is.

Hamilton bezorgde Ferrari in Barcelona de eerste Grand Prix-zege in ruim vijfhonderd dagen. Terwijl de Brit op overtuigende wijze naar de overwinning reed, kende Leclerc opnieuw een teleurstellend weekend. De Monegask moest zijn SF-26 twee ronden voor het einde van de race aan de kant zetten.

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Villeneuve ziet nieuw hoofdpijndossier voor Ferrari

Volgens Villeneuve heeft Hamiltons sterke vorm de interne verhoudingen bij Ferrari op scherp gezet. De Canadees wijst erop dat Leclerc pas onlangs zijn contract verlengde en lange tijd werd gezien als het boegbeeld van de Scuderia.

"Ferrari heeft Leclerc nog maar net vastgelegd met een langdurig contract, maar ondertussen is het Hamilton die de resultaten levert en de punten binnenhaalt", stelde Villeneuve bij Sky Sports. "Dat kan intern voor lastige discussies zorgen."

De voormalig wereldkampioen ziet bovendien een belangrijk verschil tussen beide coureurs in de strijd om de wereldtitel.

"Lewis doet volop mee om het kampioenschap, terwijl Leclerc al achterop is geraakt", aldus Villeneuve. "Als Ferrari echt voor de titel wil gaan, komt er een moment waarop het team keuzes moet maken."

Hamilton neemt leidersrol over van Leclerc

Hamilton heeft dit seizoen meer podiumplaatsen verzameld dan Leclerc en zette in Barcelona de kroon op zijn sterke vorm met zijn eerste zege in Ferrari-kleuren. Volgens Villeneuve dreigt de Brit daardoor de onbetwiste nummer één van de Italiaanse renstal te worden.

Leclerc probeerde tijdens het raceweekend in Spanje nog elementen van Hamiltons rijstijl over te nemen. Zo experimenteerde de Monegask met een aangepaste remaanpak, een onderdeel waarop Hamilton al jarenlang uitblinkt.

Toch leverde die verandering niet het gewenste resultaat op. Waar Hamilton zijn eerste Ferrari-zege vierde, bleef Leclerc opnieuw met lege handen achter. De druk op de Monegask neemt daardoor verder toe.

Voor Ferrari dreigt een lastige afweging. Blijft de Scuderia vasthouden aan Leclerc als uithangbord van de toekomst, of krijgt Hamilton de volledige steun in de jacht op een nieuwe wereldtitel?

racepace1

Posts: 796

Wanneer gaan ze nou eens een keer begrijpen dat het geen ene moer uitmaakt wat volgens Ralf, Villeneuve, enz, enz zeggen over wat dan ook, die berichten bereiken nooit waar ze wat over zeggen. Denk je nou echt dat iemand bij Ferrari of welk ander team ook daar ook maar iets mee doet. Sterker nog ... [Lees verder]

  • 3
  • 21 jun 2026 - 11:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (7)

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  • racepace1

    Posts: 796

    Wanneer gaan ze nou eens een keer begrijpen dat het geen ene moer uitmaakt wat volgens Ralf, Villeneuve, enz, enz zeggen over wat dan ook, die berichten bereiken nooit waar ze wat over zeggen. Denk je nou echt dat iemand bij Ferrari of welk ander team ook daar ook maar iets mee doet. Sterker nog het zal ze een worst zijn!
    Waarom denkt men dan dat je er een artikel mee hebt?
    Heeft Ferrari Villeneuve ingehuurd dan? voor advies? Want Ferrari wordt geadviseerd toch..... zucht

    • + 3
    • 21 jun 2026 - 11:12
  • Dale U

    Posts: 1.960

    Charles gaat ut bij Ferrari niet worden, dat ligt aan Charles en aan Ferrari, dat is wel gebleken afgelopen jaren. Geef Lewis maar een kans, why not......

    • + 1
    • 21 jun 2026 - 12:34
    • hupholland

      Posts: 10.010

      en hoe wil je dat gaan doen dan? een hand afhakken bij Leclerc ofzo? in de basis is hij gewoon de snellere coureur. Zo lang ze elkaar niet in de wielen rijden, hoef je helemaal niks te doen. Sainz had overigens ook wel eens reeksen van 3 podia op een rij met daarbij een overwinning, Leclerc heeft wel vaker van dit soort dipjes. Mooi dat een teamgenoot het dan ff overneemt. Hij kan zichzelf soms enorm in de weg zitten, maar komt ook altijd wel weer bovendrijven. Minstens tot na de zomer aankijken, je kunt misschien 1 of 2x per jaar een coureur vragen om aan de kant te gaan, maar daar kun je niet in Juni al mee beginnen. En zeker niet bij Leclerc.

      • + 0
      • 21 jun 2026 - 13:19
    • Bertrand Gachot

      Posts: 921

      Hij is de snelste over een ronde iig dat hoor ik altijd van kenners als Olav mol, el dentisto, knabbel en babbel van viaplay, Margreet en Amber van Viaplay en nog een aantal andere “ experts & huisvrouwen met een mening”

      • + 1
      • 21 jun 2026 - 13:23
    • hupholland

      Posts: 10.010

      op een goede dag misschien wel, maar of hij gemiddeld ook de snelste over 1 ronde is weet ik niet. Maar hij heeft nu 30 races naast Hamilton gereden en het is toch wel duidelijk dat hij over t algemeen de snellere van de 2 is? Maar goed, er zijn wellicht ook vlakken waar Hamilton wat beter uit de verf komt, soms als het op bandenslijtage aankomt, maar hij is ook wat zuiniger op zn punten, waar Leclerc nog wel eens vergeet om ze mee naar huis te nemen. En ja, soms is Hamilton ook gewoon de snellere. Ook ff afwachten hoe Leclerc gaat met de nieuwe remmen, de snelheid was wat dat betreft zeker wel goed in Barcelona, een circuit waar hij ook vorig jaar outqualified werd door Hamilton. Denk dat Ferrari er nu meer aan heeft om Leclerc weer verder op te lappen,, dan m na een wat mindere periode direct bij het grof vuil te zetten.

      • + 2
      • 21 jun 2026 - 15:05
  • DutchTifosi

    Posts: 2.875

    Sommige mensen en (Engelse) pundits hebben het geheugen van een goudvis. Laten we kijken hoe het is over 3 maanden.

    • + 3
    • 21 jun 2026 - 15:15
  • Supa

    Posts: 2.715

    Hoe lang rijdt Charles al bij Ferrari? Hij heeft ruimschoots de kans gehad om het waar te maken, maar zonder succes. Tijd voor Hamilton!

    • + 1
    • 21 jun 2026 - 21:18

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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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