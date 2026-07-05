user icon
icon

Hamilton dik tevreden bij Ferrari: "Ze luisteren naar mij"

<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton dik tevreden bij Ferrari: "Ze luisteren naar mij"

Lewis Hamilton zal de Grand Prix van Groot-Brittannië starten vanaf de derde plaats. Achter Andrea Kimi Antonelli en teamgenoot Charles Leclerc klokte de zevenvoudig wereldkampioen de derde tijd op Silverstone. Na afloop erkende Hamilton op meer te hebben gehoopt, al denkt hij dat hij en Ferrari goed werk leveren. 

Hamilton kent tot dusver een sterk weekend op zijn thuiscircuit. De man uit Stevenage greep voor de sprintrace pole position, al moest hij in de sprint zijn meerdere erkennen in Antonelli. Ook in de kwalificatie zat hij er telkens bij, al kwam hij uiteindelijk net tekort voor pole position. 

Meer over Ferrari 'Ferrari zet FIA onder druk: Mercedes wordt mogelijk illegaal verklaard'

'Ferrari zet FIA onder druk: Mercedes wordt mogelijk illegaal verklaard'

25 jun
 Vasseur bevestigt: Hamilton blijft ook in 2027 bij Ferrari

Vasseur bevestigt: Hamilton blijft ook in 2027 bij Ferrari

3 jul

'Ferrari luistert naar mij' 

Eenmaal aangekomen bij de pers, erkende Hamilton dat hij en Ferrari veel beter samenwerken dan afgelopen jaar. "Zeker. En het geeft ook echt veel voldoening als er naar je geluisterd wordt en het team daadwerkelijk iets doet met je suggesties, en als er vertrouwen is, iets wat we in de afgelopen anderhalf jaar hebben opgebouwd", zo klonk het tevreden bij Viaplay. 

"En dan is het natuurlijk te danken aan al het geweldige werk dat iedereen in de fabriek en hier op het circuit verricht", zo vervolgde hij. "Ik bedoel, ik heb altijd gedacht dat je niet zomaar een relatie kunt aangaan en meteen vertrouwen hebt en dat het dan perfect en harmonieus is." 

Zelfde aanpak als bij Mercedes 

Hamilton, die afgelopen jaar overkwam van Mercedes, beweert daarbij dat zijn aanpak uiteindelijk de vruchten ging afwerpen. "Ik was me er volledig van bewust dat het hetzelfde was als bij Mercedes. Maar ik had geen illusies dat het in het begin gemakkelijk zou zijn. En daarna zijn we gewoon verder gegaan met het opbouwen ervan", zo sloot hij uiteindelijk af. 

Hamilton gaat een gooi doen naar zijn tiende (!) overwinning op Silverstone. De Engelsman is met behoorlijke afstand de meest succesvolle coureur op zijn thuiscircuit. 

Bertrand Gachot

Posts: 1.072

Serra is idd een hele goede maar die heeft ook input nodig van iemand anders dan Mr Nice Guy

  • 1
  • 5 jul 2026 - 11:34
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.072

    Lewis zet het team steeds meer en meer naar zijn hand, en terecht, de c-goat (cumulatieve-goat), hoeft zichzelf niet te bewijzen. Op het spoor blijven van de "eeuwige belofte" LeClerc heeft ze letterlijk alleen een handjevol overwinningen en bergen frustratie opgeleverd de afgelopen jaren.

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 10:37
    • mr.Monza

      Posts: 10.151

      Ik snap wat je zegt, maar in alle eerlijkheid heeft Ferrari met de afgelopen 2 jaar in dienst getreden Loïc Serra (Technical Director for Chassis ) en Franck Sanchez (Head of Aerodynamic Development ) wel twee van de beste techneuten die de afgelopen 20 jaar in Maranello gewerkt hebben.
      Chassis en aero zijn twee van de sterkste punten van de SF26, beide heren hebben dus een grote invloed op de huidige wagen.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 11:31
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.072

      Serra is idd een hele goede maar die heeft ook input nodig van iemand anders dan Mr Nice Guy

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 11:34
    • mr.Monza

      Posts: 10.151

      Eens.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 11:54
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.024

      Lewis rijgt de overwinningen immers aaneen

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 12:02

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.658
  • Podiums 136
  • Grand Prix 240
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar