Lewis Hamilton zal de Grand Prix van Groot-Brittannië starten vanaf de derde plaats. Achter Andrea Kimi Antonelli en teamgenoot Charles Leclerc klokte de zevenvoudig wereldkampioen de derde tijd op Silverstone. Na afloop erkende Hamilton op meer te hebben gehoopt, al denkt hij dat hij en Ferrari goed werk leveren.

Hamilton kent tot dusver een sterk weekend op zijn thuiscircuit. De man uit Stevenage greep voor de sprintrace pole position, al moest hij in de sprint zijn meerdere erkennen in Antonelli. Ook in de kwalificatie zat hij er telkens bij, al kwam hij uiteindelijk net tekort voor pole position.

'Ferrari luistert naar mij'

Eenmaal aangekomen bij de pers, erkende Hamilton dat hij en Ferrari veel beter samenwerken dan afgelopen jaar. "Zeker. En het geeft ook echt veel voldoening als er naar je geluisterd wordt en het team daadwerkelijk iets doet met je suggesties, en als er vertrouwen is, iets wat we in de afgelopen anderhalf jaar hebben opgebouwd", zo klonk het tevreden bij Viaplay.

"En dan is het natuurlijk te danken aan al het geweldige werk dat iedereen in de fabriek en hier op het circuit verricht", zo vervolgde hij. "Ik bedoel, ik heb altijd gedacht dat je niet zomaar een relatie kunt aangaan en meteen vertrouwen hebt en dat het dan perfect en harmonieus is."

Zelfde aanpak als bij Mercedes

Hamilton, die afgelopen jaar overkwam van Mercedes, beweert daarbij dat zijn aanpak uiteindelijk de vruchten ging afwerpen. "Ik was me er volledig van bewust dat het hetzelfde was als bij Mercedes. Maar ik had geen illusies dat het in het begin gemakkelijk zou zijn. En daarna zijn we gewoon verder gegaan met het opbouwen ervan", zo sloot hij uiteindelijk af.

Hamilton gaat een gooi doen naar zijn tiende (!) overwinning op Silverstone. De Engelsman is met behoorlijke afstand de meest succesvolle coureur op zijn thuiscircuit.