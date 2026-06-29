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Hamilton slaat terug naar Verstappen: "Zo haal je een wereldkampioen niet in"

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Hamilton slaat terug naar Verstappen: "Zo haal je een wereldkampioen niet in"

Lewis Hamilton heeft na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk gereageerd op zijn veelbesproken duel met Max Verstappen. De Nederlander vond dat de Ferrari-coureur bestraft had moeten worden na een stevig verdedigende actie, maar Hamilton ziet daar zelf geen enkele aanleiding toe. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen had Verstappen simpelweg te veel risico genomen.

Verstappen kwam als tweede over de finish op de Red Bull Ring, tussen de twee Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Hamilton kende juist een lastige middag. Na een derde startplek zakte de Ferrari-coureur terug naar de vijfde plaats door bandenproblemen, een gebrek aan grip en een tegenvallend tempo.

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Hamilton wijst kritiek van Verstappen van de hand

Na afloop kreeg Hamilton de vraag naar het duel met Verstappen, die tijdens de race via de boordradio aandrong op een straf voor de Brit. Hamilton keek echter met een heel andere blik terug op het gevecht.

"Ik heb ervan genoten, het was een mooi gevecht", vertelde Hamilton in het bijzijn van de internationale pers. "Max probeerde me buitenom te passeren, maar zo werkt het niet. Je rijdt niet zomaar buitenom een wereldkampioen. Ik zou zelf ook nooit verwachten dat ik hem daar op die manier zou kunnen inhalen én de positie vasthouden."

'Hij had moeten inhouden'

Volgens Hamilton lag de verantwoordelijkheid volledig bij Verstappen. De Ferrari-coureur is ervan overtuigd dat de Red Bull-rijder op het beslissende moment had moeten terugtrekken om een incident te voorkomen.

"Hij zat bij het insturen nog achter mij en had op dat moment moeten inhouden. Ik heb hem precies genoeg ruimte gegeven om naast me te blijven. Meer was er niet nodig", aldus Hamilton, die zich ondanks zijn moeizame race geen verwijten maakt over het veelbesproken duel met Verstappen.

Hamilton en Verstappen is altijd een duel geweest waar de gehele Formule 1-paddock van heeft weten te smullen. Talloze keren clashten beide wereldkampioen, zowel op als naast de baan, met het historische 2021-seizoen als absolute klap op de vuurpijl. Verstappen wist daar in de allerlaatste ronde in Abu Dhabi de wereldtitel voor de neus van Hamilton te pakken. 

The Wolf

Posts: 1.110

Daar heeft Lewis natuurlijk een punt. Verstappen is een keiharde verdediger, en met een zelfde actie was Lewis bij Max ook nooit weggekomen.

  • 1
  • 29 jun 2026 - 12:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (3)

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  • The Wolf

    Posts: 1.110

    Daar heeft Lewis natuurlijk een punt. Verstappen is een keiharde verdediger, en met een zelfde actie was Lewis bij Max ook nooit weggekomen.

    • + 1
    • 29 jun 2026 - 12:12
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.579

    "De Nederlander vond dat de Ferrari-coureur bestraft had moeten worden na een stevig verdedigende actie,"

    "In de wandelgangen noemen we Max dan ook "The Dutch naaier".
    In het Nederlands "de Nederlandse naaier".....aldus Lewis, die gisteravond ook nog genaaid heeft, maar dan met Kim.

    • + 1
    • 29 jun 2026 - 12:16
    • Sander

      Posts: 1.804

      Ik vond het oor aan naaien van Max wat opportunistisch, net als de aanval buitenom. Het had zomaar het einde van de race kunnen zijn.
      Hamilton heeft hier gelijk behalve dat het geen verschil uit zou moeten maken of je een rookie inhaalt of een 6/7/8 (pick your choice) -voudig wereldkampioen.

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 12:27

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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