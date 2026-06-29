Lewis Hamilton heeft na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk gereageerd op zijn veelbesproken duel met Max Verstappen. De Nederlander vond dat de Ferrari-coureur bestraft had moeten worden na een stevig verdedigende actie, maar Hamilton ziet daar zelf geen enkele aanleiding toe. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen had Verstappen simpelweg te veel risico genomen.

Verstappen kwam als tweede over de finish op de Red Bull Ring, tussen de twee Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Hamilton kende juist een lastige middag. Na een derde startplek zakte de Ferrari-coureur terug naar de vijfde plaats door bandenproblemen, een gebrek aan grip en een tegenvallend tempo.

Hamilton wijst kritiek van Verstappen van de hand

Na afloop kreeg Hamilton de vraag naar het duel met Verstappen, die tijdens de race via de boordradio aandrong op een straf voor de Brit. Hamilton keek echter met een heel andere blik terug op het gevecht.

"Ik heb ervan genoten, het was een mooi gevecht", vertelde Hamilton in het bijzijn van de internationale pers. "Max probeerde me buitenom te passeren, maar zo werkt het niet. Je rijdt niet zomaar buitenom een wereldkampioen. Ik zou zelf ook nooit verwachten dat ik hem daar op die manier zou kunnen inhalen én de positie vasthouden."

'Hij had moeten inhouden'

Volgens Hamilton lag de verantwoordelijkheid volledig bij Verstappen. De Ferrari-coureur is ervan overtuigd dat de Red Bull-rijder op het beslissende moment had moeten terugtrekken om een incident te voorkomen.

"Hij zat bij het insturen nog achter mij en had op dat moment moeten inhouden. Ik heb hem precies genoeg ruimte gegeven om naast me te blijven. Meer was er niet nodig", aldus Hamilton, die zich ondanks zijn moeizame race geen verwijten maakt over het veelbesproken duel met Verstappen.

Hamilton en Verstappen is altijd een duel geweest waar de gehele Formule 1-paddock van heeft weten te smullen. Talloze keren clashten beide wereldkampioen, zowel op als naast de baan, met het historische 2021-seizoen als absolute klap op de vuurpijl. Verstappen wist daar in de allerlaatste ronde in Abu Dhabi de wereldtitel voor de neus van Hamilton te pakken.