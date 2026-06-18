Volgens Ralf Schumacher doet het team van Red Bull er alles aan om zich te versterken. Naar verluidt zou Red Bull vooral jagen op de handtekeningen van voormalig werknemers van Ferrari, al moeten ze daar volgens Ralf Schumacher wel goed bij opletten.

Het team van Red Bull heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De Oostenrijkse werkgever van Max Verstappen is het vierde team en kan de strijd met Mercedes, Ferrari en McLaren nog niet aangaan. Daarnaast kampen ze met veel problemen en hebben ze in de afgelopen jaren afscheid genomen van veel belangrijke namen. Er moet iets gebeuren, en dat betekent dat Red Bull mogelijk rond gaat kijken.

Wat is Red Bull nu van plan?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher heeft gehoord dat Red Bull op zoek is naar nieuwe mensen. In de podcast Backstage Boxengasse wijst hij naar het vastleggen van voormalig Ferrari-kopstuk Gino Rosato: "Je hebt gehoord dat Gino is aangesteld, hij heeft eeuwen bij Ferrari gewerkt en hij stond daar op een gegeven moment best hoog op de ladder. Nu is hij in feite verantwoordelijk voor het werven van mensen voor Red Bull, en dat doet hij vanuit Italië."

Schumacher stelt dat Red Bull nu kijkt naar personeel van Ferrari. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Dat betekent in principe dat iedereen die ooit onder Frédéric Vasseur heeft gewerkt bij Ferrari, nu in feite op de markt is. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan uitleggen. Het verschijnt allemaal te maken te hebben met Laurent Mekies, die natuurlijk ook heel erg close is met de mensen bij Ferrari, en dat die nu gewoon mensen aan het werven is."

Gaat deze tactiek werken?

Of dit een goede tactiek van Red Bull is, valt volgens Schumacher te betwijfelen. Hij wijst naar mogelijke problemen: "Het is een intrigerend verhaal. Of het nu daadwerkelijk gaat werken, is nog afwachten. Ik bedoel, als ze nu mensen gaan binnenhalen die het bij Ferrari niet hebben gered, dan weet ik niet zeker of dat wel zo'n goed idee is."

De Duitser wijst naar mensen waarbij Red Bull beter niet kan aankloppen: "Voormalige werknemers van Ferrari en mensen van Red Bull, dat zijn teams waar je nu een beetje voorzichtig mee moet zijn. Dat zijn plekken waar je niet zomaar personeel moet wegkapen."