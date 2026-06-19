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Ommekeer bij Ferrari? "Leclerc gaat hetzelfde doen als Hamilton"

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Ommekeer bij Ferrari? "Leclerc gaat hetzelfde doen als Hamilton"

Guenther Steiner denkt dat Charles Leclerc zijn aanpak zal moeten aanpassen nu Lewis Hamilton steeds nadrukkelijker de toon zet bij Ferrari. Na de overwinning van de zevenvoudig wereldkampioen in Barcelona vermoedt de voormalig teambaas van Haas dat Leclerc zich meer zal spiegelen aan zijn nieuwe teamgenoot.

Hamilton beleeft een sterk seizoen bij Ferrari en lijkt volledig herboren na zijn moeizame debuutjaar bij de Italiaanse renstal. Na podiumplaatsen in Monaco en Canada boekte de Brit in Spanje zijn eerste Grand Prix-zege voor de Scuderia. Leclerc kende daarentegen opnieuw een teleurstellend weekend en viel uit met een vermoedelijk hydraulisch probleem. Na twee opeenvolgende uitvalbeurten kijkt de Monegask inmiddels tegen een achterstand van veertig punten aan op zijn teamgenoot.

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Steiner verwacht dat Leclerc koers van Hamilton volgt

Volgens Steiner komt de huidige situatie hard aan bij Leclerc, maar kan die tegenslag hem uiteindelijk sterker maken. De Oostenrijker denkt dat de Ferrari-coureur nu steeds meer zal kijken naar de werkwijze van Hamilton.

"Charles zit momenteel niet op zijn beste plek. Hij zal na die recente resultaten ongetwijfeld teleurgesteld zijn, maar soms heb je zo'n wake-upcall nodig om beter te worden", aldus de voormalig teambaas van Haas in de Red Flags-podcast. 

Steiner twijfelt geen moment aan de kwaliteiten van Leclerc. "Iedereen weet dat Charles over uitzonderlijke snelheid beschikt. Hij is bovendien slim genoeg om te zien wat werkt. Daarom verwacht ik dat hij de richting zal volgen die Lewis is ingeslagen."

Ferrari mag volgens Steiner niet naast de schoenen lopen

De voormalig Haas-teambaas wijst erop dat Leclerc al eerder aangaf onderdelen te willen gebruiken die Hamilton meer vertrouwen gaven. Volgens Steiner is dat een duidelijk signaal dat de Monegask openstaat voor verandering.

"In Monaco gaf Charles al aan dat hij dezelfde remmen wilde als Lewis. Dat laat zien dat hij inziet dat de aanpak van Hamilton werkt. Soms moet je eerst een stap terugzetten om er daarna twee vooruit te kunnen zetten."

Ondanks de sterke prestaties van Ferrari waarschuwt Steiner de Italiaanse renstal ervoor om niet te snel conclusies te trekken. "Barcelona was een geweldige race voor Ferrari, maar één overwinning betekent nog niet dat dit voortaan de norm is. Het team moet met beide voeten op de grond blijven staan, de huidige lijn vasthouden en blijven doorontwikkelen."

Steiner ziet wel dat Ferrari onder leiding van teambaas Frédéric Vasseur de juiste weg is ingeslagen. Volgens hem ligt de sleutel nu vooral in rust bewaren en verder bouwen aan de progressie die de Scuderia de voorbije maanden heeft geboekt.

Snelle Eddy

Posts: 5.888

Mooi al die dagkoersen. Denk dat Leclerc koortsachtig het wijde web afstruint op zoek naar adviezen hoe snel te rijden in een Ferrari. Fijn dat iedereen zo meedenkt.

  • 3
  • 19 jun 2026 - 19:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Guenther Steiner Ferrari

Reacties (3)

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  • Snelle Eddy

    Posts: 5.888

    Mooi al die dagkoersen. Denk dat Leclerc koortsachtig het wijde web afstruint op zoek naar adviezen hoe snel te rijden in een Ferrari. Fijn dat iedereen zo meedenkt.

    • + 3
    • 19 jun 2026 - 19:37
    • mr.Monza

      Posts: 10.080

      'Ferrari F1 for dummy's, I am so stupid'.

      • + 1
      • 19 jun 2026 - 20:44
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.461

    "Leclerc gaat hetzelfde doen als Hamilton"

    "Voor de prijs van één krijg je er twee....ik heb plek zat tussen m'n benen"....aldus 'n liplikkende en ruim denkende Kim Kardashian..

    • + 3
    • 19 jun 2026 - 20:02

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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