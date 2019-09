Red Bull Racing werd op 15 november 2004 opgericht nadat energiedrankjes fabrikant Red Bull het te koop staande Jaguar Racing had opgekocht. In een eerder stadium was Red Bull een van de belangrijkste sponsoren van het Sauber-team. Nadat Red Bull de renstal overgenomen had verbrak het haar partnerschap met Sauber. De eerste auto kreeg de naam RB1.

Red Bull Racing in de Formule 1

Red Bull Racing is uiteindelijk het team wat gebouwd is op de fundamenten van Stewart Grand Prix. Jackie Stewart begon in 1997 met zijn eigen Formule 1-team. Dit team werd opgericht met ondersteuning van Ford. Toen Stewart uiteindelijk zijn aandeel verkocht aan Ford, doopte de fabrikant het team op tot Jaguar. Tijdens de eerste race van het team in Australië behaalde David Coulthard een vierde plaats. In het eerste jaar zagen we de aanstelling van twee Red Bull-juniors in het team. Christian Klien en Vitantonio Liuzzi werden teamgenoten van David Coulthard.

Bij de regelwijzigingen in 2009 bleek dat Red Bull, normaal een team in het middenveld, zich plotseling kon meten voor overwinningen en titels. Sebastian Vettel scoorde in China 2009 de eerste overwinning voor het team, teamgenoot Mark Webber werd tweede. In de loop van het seizoen 2009 was de RB5 de beste auto op de grid. Uiteindelijk zou het team te kort komen om kampioen te worden, dit mede door de serie aan overwinningen van Brawn Grand Prix aan het begin van het seizoen.

Red Bull Racing en Renault

Het team kende een lang partnership met Renault. Samen behaalde beide organisaties acht wereldtitels, vier bij de coureurs en vier bij de constructeurs. Red Bull Racing maakt gebruik van haar eigen juniorenprogramma, het Red Bull-junior team. Hierdoor geeft men jong talent de kans om de volledige autosportladder te beklimmen. De laatste die de gehele ladder beklommen heeft en bij het race-team van Red Bull terecht is gekomen is Pierre Gasly.

De Oostenrijkse-formatie staan onder leiding van Christian Horner en Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko. Zij krijgen ondersteuning van Adrian Newey (ontwerper) en Pierre Waché (Technisch directeur). Red Bull Racing werk vanuit Milton Keynes, Buckinghamshire in het Verenigd Koninkrijk. In 2019 staat Red Bull Racing met Pierre Gasly (10) en Max Verstappen (33) aan de start. Sebastien Buemi is de officiële reservecoureur. Dan Ticktum is de jonge coureur in de opleiding, hij zal worden ingezet tijdens de in-season tests.