Vader Perez trots: "Checo is de meest gewilde coureur!"

Sergio Perez heeft nog altijd geen zekerheid over zijn toekomst in de Formule 1. Zijn contract bij Red Bull Racing loopt na dit jaar af, maar men heeft geen haast met het verlengen van de deal. Antonio Perez Garibay gaat ervan uit dat zijn zoon snel een nieuw contract gaat tekenen, en hij stelt dat Perez de meest gewilde coureur van het moment is.

Perez is goed aan het nieuwe seizoen is begonnen. De Mexicaanse coureur heeft in de eerste vijf races nog geen fout gemaakt, en bij Red Bull zijn ze zeer tevreden over hem. Perez heeft al meerdere keren laten weten dat hij zo snel mogelijk zijn contract wil gaan verlengen. Bij Red Bull willen ze niet aan die eis gaan voldoen, want ze willen nog eventjes wachten. Toch heeft men in Mexico veel vertrouwen in de toekomst.

Gewild

Antonio Perez Garibay verwacht dat zijn zoon voorlopig nog niet uit de Formule 1 gaat verdwijnen. Tegenover Relevo laat Perez Garibay weten dat zijn zoon nog zeker tien jaar door kan gaan: "Checo heeft veel mogelijkheden en hij is vandaag de dag de meest gewilde coureur in de Formule 1. Bovendien is hij degene met de meeste sponsoren, meer dan Max Verstappen en Lewis Hamilton samen!"

Uitverkocht

Volgens de vader van de Red Bull-coureur liggen er veel commerciële mogelijkheden in Latijns-Amerika. Hij ziet dat dan ook als een onderdeel in de beslissing van teams om Perez een contract aan te bieden: "Bedrijven over de hele wereld wenden zich tot hem. De beste promotor van wat dan ook ter wereld is echt Sergio Perez. Er blijft nooit iets over van zijn merchandise, omdat het altijd heel erg snel uitverkocht is!"