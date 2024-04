Uitslag Sprint China: Oppermachtige Verstappen toont spierballen en grijpt sprintzege

De eerste sprintrace van het nieuwe seizoen is alweer een feit. Op het Shanghai International Circuit ging de sprintzege zojuist naar Max Verstappen. Hij deelde het sprintpodium met Lewis Hamilton, die als tweede werd geklasseerd en met Sergio Perez die als derde over de streep kwam.

In tegenstelling tot de vrijdag, was het vandaag droog in Shanghai. De baan was wel nog glad en aangezien er weinig data was verzameld, was het voor iedereen een stap in het onbekende. Bij de start werd dit direct duidelijk, Lando Norris had een slechte start waardoor Lewis Hamilton langszij kon komen. Norris probeerde zijn positie vast te houden, ging wijd en viel ver terug.

Norris viel terug naar de zevende plaats en hij kon zijn eerste sprintzege vergeten. Ook Max Verstappen had het zwaar, want Carlos Sainz reed vlak achter hem. Verstappen was niet tevreden en hij vroeg zich af wat er in hemelsnaam aan de hand was met zijn batterij.

Oude rivalen

Al snel wist Verstappen zich te herpakken. Hij voelde zich steeds beter en beter in zijn RB20 en hij schudde Sainz af. Verstappen opende de jacht op Fernando Alonso en binnen een paar rondjes was hij de Spanjaard voorbij. De Nederlander kon nu op jacht gaan naar zijn oude rivaal Lewis Hamilton.

Hamilton had op zijn beurt ook de nodige problemen. De Brit liet over de boordradio weten dat zijn auto niet bepaald goed voor de dag kwam in de langzame bochten. Hamilton ging daarna wijd in de hairpin en Verstappen zat er bovenop. In de negende ronde opende Verstappen de aanval en Hamilton kon helemaal niets doen.

Titanenduel

Verstappen trok daarna een groot gat naar zijn concurrenten en de aandacht van de wereld verschoof naar het duel om de derde plaats. Fernando Alonso, Carlos Sainz, Sergio Perez en Charles Leclerc gingen de strijd met elkaar aan. Ze bevonden zich in een DRS-trein, maar Sainz zag uiteindelijk toch een gat. De Spanjaard ging ervoor en daarmee opende hij een duel tussen titanen.

Alonso gaf hem vrijwel geen ruimte en dat resulteerde in een hard duel. De Spanjaard verdedigde zijn positie, maar hij had ook een touché met zijn landgenoot Sainz. Dit zorgde voor een lekke band, waardoor Alonso een pitstop moest maken en uiteindelijk zelfs uitviel. Sainz ging lekker verder met vechten, maar dit keer met zijn teamgenoot Charles Leclerc. Ook hier raakten ze elkaar, maar dat leverde geen schade op. De winnaar van dit duel was Sergio Perez, hij schoof op naar de derde plaats en bezorgde Red Bull een dubbele podiumscore.