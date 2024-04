Verstappen kraakt mogelijke innovatie: "Dan wordt het Mario Kart"

Het is geen geheim dat Max Verstappen geen fan is van veranderingen aan de opzet van het raceweekend. Verstappen is de sprintraces liever kwijt dan rijk, en ook een concept met een reversed grid ziet hij niet zitten. Hij wil niet dat de Formule 1 te veel op Mario Kart gaat lijken.

In de afgelopen jaren is er veelvuldig gesleuteld aan het sprintformat. Ook dit jaar wordt er weer gewerkt met een nieuw sprintformat. Verstappen is en blijft geen fan van de sprintraces en dat liet hij ook weer weten in Shanghai. Hij weet dat er nog altijd wordt gedacht aan nieuwe aanpassingen aan het format. Er werd in het recente verleden vaak gesproken over een omgekeerde startopstelling, maar daar is hij al helemaal geen fan van.

Verstappen is van mening dat er niet te veel kunstmatig moet worden gesleuteld aan de Formule 1. Een reversed grid gaat er dan ook niet in bij Verstappen. Op een evenement van Red Bull-sponsor Mobil1 spreekt hij zich hierover uit: "Ik vind dat het beste team, de beste combinatie met de beste coureur de race zou moeten winnen. Ze zouden niet gestraft moeten worden voor hun succes, want dat deden ze in het verleden ook niet. Ik vind dat de sport op die manier verder zou moeten gaan. Ze moeten geen trucjes bedenken, we willen niet dat het in Mario Kart veranderd."