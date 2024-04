Horner bewierookt Verstappen: "Bijna onmenselijk"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend weer veel indruk. In de Chinese Grand Prix was hij veel sneller dan zijn concurrenten en kwam hij weer met een reusachtige voorsprong over de streep. Volgens Christian Horner laat Verstappen bijna onmenselijke dingen zien.

Verstappen heeft dit jaar vier van de eerste vijf races gewonnen. Alleen in Australië kwam hij niet als winnaar over de streep, aangezien hij daar moest opgeven met remproblemen. Afgelopen weekend in China twijfelde niemand eraan dat Verstappen de race zou winnen. Zijn voorsprong was weer zeer groot, maar door twee Safety Car-periodes kwam hij uiteindelijk met een voorsprong van 13,773 seconden over de streep.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was ook onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Brit werd na afloop van de Chinese Grand Prix door Sky Sports gevraagd hoe het kan dat altijd zo'n grote voorsprong heeft: "Het verschilt per circuit. Hij is gewoon één met de machine en hij heeft ongelooflijk veel gevoel en empathie voor de auto, de grip en de omstandigheden. Max heeft ook ontzettend veel zelfvertrouwen en het vermogen om de banden te managen en aan te voelen wat ze nodig hebben. Hij heeft ook nog eens een geweldig racebrein. Het is bijna onmenselijk wat Max allemaal kan, maar het is plezierig om met hem te werken. Max schrijft geschiedenis."