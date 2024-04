Perez zorgt voor hilariteit na incidentje met een vogel

De eerste vrije training van vanochtend zat bomvol met actie. Aangezien het de enige vrije training van het weekend is, is het voor de coureurs belangrijk om veel meters te maken. Voor Sergio Perez ging dat bijna mis toen hij een vogel raakte tijdens de sessie.

Op de onboardbeelden is duidelijk te zien dat Perez een object raakt op het circuit van Shanghai. Hij meldt direct over de boordradio dat hij een vogel heeft geraakt. Dit zorgt voor de nodige hilariteit, want de engineer van Perez is Hugh Bird. Perez kan het dan ook niet laten om een grapje te maken over het beest en zijn engineer. Laatstgenoemde kan hier wel om lachen.