Norris verwacht dit jaar te kunnen vechten met Red Bull

Lando Norris eindigde afgelopen weekend voor de tweede keer dit seizoen op het podium. In China kwam hij als tweede over de streep en dat gaf hem veel zelfvertrouwen. Norris is hoopvol en hij denkt dat hij dit jaar nog een race kan gaan winnen en de Red Bulls kan verslaan.

Norris liet in Shanghai weer eens zien dat hij een prima coureur is. De Britse McLaren-coureur pakte in de regenachtige Sprint Kwalificatie de sprintpole, vergooide zijn kansen in de sprintrace, maar vocht zich op zondag knap naar voren in de Grand Prix. Hij maakte geen fout en hij hield de Red Bull van Sergio Perez achter zich. Max Verstappen was een maatje te groot, maar Norris heeft veel zelfvertrouwen.

De Brit had voorafgaand het weekend niet verwacht dat hij zo goed zou scoren. Norris barst nu van het zelfvertrouwen en hij deelt zijn verwachtingen met zijn landgenoten van Sky Sports: "Ik heb het al gezegd, ik heb geen extra vertrouwen nodig. China leverde meer bewijs voor dat we kunnen vechten met Red Bull. Ik zei aan het begin van het jaar al dat ik denk dat we tegen het einde van het jaar kunnen vechten met Red Bull en dat we kunnen winnen. Het zal niet makkelijk worden en het zal niet snel gebeuren, maar op het juiste moment, op de juiste dag, onder de juiste omstandigheden, die onze auto beter liggen, dan heb ik honderd procent vertrouwen in het team en vertrouw ik om mijn eigen vermogen."