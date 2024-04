Verstappen blijft geen fan van sprints: "Iedereen kan leren van fouten"

Max Verstappen kende vandaag een zeer sterke zaterdag in China. De Nederlandse regerend wereldkampioen pakte de zege in de sprintrace en in de kwalificatie was hij ook een klasse apart. Verstappen was tevreden, maar hij was na afloop nog steeds enorm kritisch op de sprintraces.

Verstappen liet in Shanghai maar weer eens zien wat hij in zijn mars heeft. In de sprintrace reed hij iedereen naar huis en in de kwalificatie kon niemand aan hem tippen. De Nederlander speelde met zijn concurrenten en hij verkeert weer in topvorm. Hij zag dat zijn teamgenoot Sergio Perez de tweede tijd noteerde in de kwalificatie, maar daar maakte hij zich allesbehalve druk over. Hij is weer de topfavoriet voor de zege in de race van morgen.

Risico

Verstappen nam de award voor de pole position in ontvangst en daarna had hij alle tijd om zijn dag te analyseren. Bij Viaplay sprak hij zich uit: "We hebben nog wat dingen veranderd aan de auto en dat pakte gelukkig goed uit. Dat is altijd natuurlijk een risico als het al redelijk goed gaat. We wilden gewoon nog een paar dingen beter aanvoelen, en in de kwalificatie kwam dat er meteen uit. De balans zat er wel goed in, en in elke run kon ik me prima verbeteren."

Sprintweekenden

Verstappen won alles wat er te winnen viel op zaterdag, en dat stemde hem tevreden. Toch blijft hij kritisch op de sprintraces, ook onder de nieuwe regels met een extra parc fermé: "Daarom ben ik minder fan van de sprintweekenden. Iedereen kan nu leren van de fouten die ze maken, en in een normaal weekend kan je het niet meer aanpassen als je de race ingaat. Dan heb je de eerste stint al gedaan, en kan je geen data meer bekijken, je moet gewoon van jezelf uitgaan. Dat is nu toch anders."