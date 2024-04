Marko vindt overheersing niet saai: "Verdienste van Max"

Max Verstappen won afgelopen weekend alweer zijn vierde Grand Prix van het seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed in China een bijna foutloze race, maar volgens critici maakt hij op deze manier de sport saai. Volgens Helmut Marko klopt dit niet en moet je de prestaties van een sportman waarderen.

Verstappen heerst momenteel in de Formule 1. Hij is hard op weg om voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen te worden. In China won hij alweer zijn vierde race van het seizoen, ook in Bahrein, Saoedi-Arabië en Japan won hij op een oppermachtige manier. Niet iedereen is blij met de overheersing van Verstappen, want critici vinden dat Verstappen op deze manier de sport saai maakt.

Red Bull-adviseur Helmut Marko kan zich niet vinden in deze kritiek. De Oostenrijker vindt het onzin en aan De Telegraaf laat hij weten dat men hier juist respect voor moet hebben: "Het is ook helemaal niet saai. In het skiën hebben we vroeger mannen als Franz Klammer en Hermann Maier gehad, die wonnen heel erg veel wedstrijden. Als de prestaties van een sportman buitengewoon zijn, dan moet je dat accepteren en kunnen waarderen. En vooral niet zeggen dat het saai is. Het is de verdienste van Max."