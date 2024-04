Perez trots op derde plaats: "Was heel erg lastig"

Sergio Perez kwam vandaag als derde over de streep in de Chinese sprintrace. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur reed een geweldige sprint waarin hij geen fout maakte en een flink duel uit moest vechten. Hij was in ieder geval blij met zijn eindresultaat.

Perez raakte al vroeg betrokken bij een duel om de derde plaats. De Mexicaan moest de degens kruisen met Fernando Alonso, Carlos Sainz en Charles Leclerc. Het leverde een enorm spannend duel op waarbij iedereen met elkaar moest vechten, maar Perez zich er knap doorheen wist te vechten. De Mexicaan zag dat zijn concurrenten met elkaar vochten en elkaar raakten, waarna hij door kon schuiven naar de derde plaats.

Alonso viel uiteindelijk uit na een lekke band en de Ferrari's gingen de strijd met elkaar aan. Perez kon hierdoor met gemak verder rijden en dat leverde hem de derde positie op. Daar was hij blij mee en dat liet hij ook weten aan interviewster van dienst Jessica Hawkins: "Het was heel erg lastig om echt langs Fernando en Carlos te komen, want we hadden allemaal best hoge bandendegradatie toen we elkaar aan het volgen waren. Ik moest ook nog mijn positie verdedigen ten opzichte van Charles bij het ingaan van bocht 14, maar op een of andere manier kwam ik er doorheen."