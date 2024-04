Horner jubelt na sprintzege Verstappen: "Goede start van het weekend"

Het team van Red Bull Racing kende vandaag een goede sprintrace in Shanghai. Max Verstappen wist te winnen na een goede inhaalrace en Sergio Perez kwam als winnaar uit de bus in het duel om de derde plaats. Het zorgde voor veel tevredenheid bij teambaas Christian Horner.

Red Bull gold voorafgaand het weekend als de grote favoriet, maar op de vrijdag waren ze niet de snelsten in de Sprint Kwalificatie. Bij de start van de sprintrace waren de regenwolken verdwenen en wist Max Verstappen veel beter te presteren dan een dag eerder. Na een klein probleempje met zijn batterij herpakte hij zich en vocht hij zich langs zijn concurrenten op weg naar de zege.

Na afloop van de sprintrace was teambaas Christian Horner daar heel erg blij mee. De Brit was tevreden en hij deelde zijn gevoel met Viaplay: "Dit was een goede start van het raceweekend. We hebben de eerste en de derde plek gepakt en we hadden een erg sterke racepace, dus dat was een goed resultaat. Hoe het zat met de batterij? Er waren geen zorgen. We hadden gewoon verschillende instellingen voor verschillende punten op het circuit. Soms heb je een andere instelling voor de start van de race, dus er was niets dat niet naar wens werkte."