Horner vol lof: "Enorm goede zaterdag"

Het team van Red Bull Racing kent een geweldige zaterdag in Shanghai. In de sprintrace stonden beide coureurs al op het podium en in de kwalificatie greep Max Verstappen de honderdste pole position uit de geschiedenis van Red Bull. Teambaas Christian Horner was daar natuurlijk heel erg blij mee.

Red Bull leek op vrijdag niet zo sterk te zijn als van tevoren werd gedacht. De vierde tijd van Max Verstappen in de regenachtige Sprint Kwalificatie was niet het gewenste resultaat, maar in de sprint was hij weer oppermachtig. Na zijn sprintzege in de ochtend, greep hij ook nog eens de pole position in de kwalificatie. Dit was niet zomaar een pole position, het was de honderdste pole uit de geschiedenis van Red Bull Racing.

Red Bull-teambaas Christian Horner was vanzelfsprekend heel erg blij met deze mijlpaal. De Brit sprak zich verheugd uit in gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports: "Het is een heel erg goede zaterdag voor ons. We pakten de sprintzege in de ochtend en daarna de pole met Checo ook op de eerste startrij. In Q1 veranderde de baan best snel en we hadden geluk dat we de cut haalden met Checo. Hij doet het geweldig. Hij benaderde deze sessie met een compleet andere gedachtegang. Hij is relaxed, hij rijdt goed en zijn zelfvertrouwen groeit. Hij focust zich niet langer op zijn teamgenoot en hij pakt het anders aan."