Verstappen nadert Hamilton in bijzonder klassement

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Chinese Grand Prix op zijn naam. De Nederlandse Red Bull-coureur won voor het eerst in zijn loopbaan op het circuit van Shanghai. Hiermee behaalde hij een opmerkelijke statistiek, hij won namelijk op het 26ste verschillende circuit uit zijn loopbaan.

Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlander is hard op weg naar meer succes, want hij wist vier van de eerste vijf races te winnen. De race in China stond voor het eerst sinds 2019 weer op de kalender en Verstappen had daar nog nooit eerder gewonnen. Nu heeft hij dat dus wel gedaan, en daarmee nadert hij Lewis Hamilton in een opvallend klassement.

Hamilton is namelijk de coureur met zeges op de meeste circuits. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wist op 31 verschillende circuits een Grand Prix te winnen. Verstappen staat nu op 26, en hij kan dit jaar aanscherpen als hij ook in Singapore weet te winnen. Volgend jaar kan hij Hamilton nog niet voorbij gaan aangezien er dan geen nieuwe circuits op de kalender staan. Het is de verwachting dat dit wel gaat gebeuren in 2026, aangezien er dan mogelijk nieuwe banen bijkomen.