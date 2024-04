Komt er een nieuwe Verstappen? "Ik zou hem afraden coureur te worden!"

Max Verstappen maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur jaagt dit jaar op zijn vierde wereldtitel op rij. Zijn successen komen niet uit de lucht vallen, want in zijn jeugd deed hij er met zijn vader Jos alles aan om te winnen. Verstappen weet nog niet of hij zoiets ook zou doen met zijn toekomstige kinderen.

Verstappen komt uit een echte racefamilie. Zijn moeder was een hoog aangeschreven karter en zijn vader Jos reed zelf ook in de Formule 1. Jos Verstappen stond dan ook letterlijk en figuurlijk aan de wieg van de successen van zijn zoon Max. Verstappen dankt zijn vader regelmatig voor zijn hulp, Jos Verstappen is dan ook regelmatig aanwezig bij de races. Veel mensen vragen zich af of er in de toekomst nog meer Verstappens in de sport verschijnen.

Max Verstappen wordt hier ook naar gevraagd tijdens een evenement van Red Bull-sponsor Mobil1. Hij heeft nog geen kinderen, maar de interviewer wil toch weten of Verstappen zijn toekomstige kinderen ook zou begeleiden richting de Formule 1: "Ik zou hem vooral aanraden om geen coureur te worden, want dat levert minder stress op! Maar als hij of zij wil gaan racen en ik zie het potentieel, dan zou ik er natuurlijk vol voor gaan, net zoals mijn vader bij mij deed. Ik zou zelf nooit actief zo mijn kind gaan pushen."