Marko snapt niets van Stroll na Ricciardo-crash: "Bizar"

Lance Stroll speelde afgelopen weekend een negatieve hoofdrol in de Chinese Grand Prix. De Canadees ging de fout in, en hij knalde tijdens de Safety Car-fase op de wagen van Daniel Ricciardo. Helmut Marko vindt het bizar dat Stroll na afloop de schuld niet op zich wilde nemen.

Stroll lette niet goed op tijdens de eerste Safety Car-fase op het circuit van Shanghai. De Canadese Aston Martin-coureur had niet door dat de coureurs voor hem op de rem trapte, waardoor hij op de VCARB van Ricciardo knalde. De Australiër probeerde zijn race te vervolgen, maar de schade was te groot. Stroll ontving een tijdstraf, maar na afloop van de race gaf hij aan dat hij dit niet terecht vond.

Bizar

Red Bull-adviseur Helmut Marko neemt het op voor Ricciardo. Marko steunt de coureur van Red Bulls zusterteam in zijn column voor Speedweek: "Ricciardo werd in China geraakt door Lance Stroll, die hem alle kansen ontnam. Ik vind het bizar dat hij door Stroll voor een idioot werd uitgemaakt én dat hij ook nog eens een gridstraf kreeg voor de aanstaande Grand Prix van Miami. Dit was zeker niet zijn weekend."

Chassis

Marko is wel van mening dat Ricciardo wel een betere indruk maakte dat eerder dit seizoen. De Oostenrijker wijst daarbij ook naar het nieuwe chassis van Ricciardo: "Daniel had een nieuw chassis in China. Dat was vanaf het begin gepland omdat het ons derde chassis was dat we op de baan wilden zien. Na de teleurstellende prestaties van Daniel in de voorgaande weekenden speelde deze verandering natuurlijk ook een psychologische rol. Het ging veel beter."