Verstappen kritisch op sprints: "Zal zijn tol eisen van mensen"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend in China de sprintrace en de Grand Prix op zijn naam. In de sprintrace liet Verstappen zien wat hij in huis heeft, maar hij blijft geen fan van dit format. Verstappen stelt dat dit zijn tol zal gaan eisen van het Formule 1-personeel.

Verstappen is enorm succesvol in de sprintraces. In de afgelopen jaren schreef hij bijna alle sprintraces op zijn naam, maar hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van deze races. In China werd een nieuw sprintformat geïntroduceerd waarbij de volgorde van de sessies is aangepast en er een extra parc fermé bij is gekomen. Verstappen is echter nog steeds geen fan.

Niet overdrijven

Verstappen is iets positiever, maar hij is wel van mening dat het te veel wordt. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is hier duidelijk over in gesprek met de internationale media: "Ik denk dat het sprintformat beter was. Ik zou zeggen dat het een beetje meer rechttoe rechtaan is. Maar ja, laten we ook niet overdrijven, want we rijden 24 races per jaar, waarvan er zes sprintweekenden zijn."

Tol eisen

Verstappen maakt zich vooral zorgen over de gezondheid van het personeel van de teams en de Formule 1. De werkdruk wordt hierdoor alleen maar groter: "Ik snap het wel. Ik denk dat het beter verkoopt en dat het betere cijfers oplevert op de televisie, maar het is ook meer stress voor de monteurs en alles en iedereen er omheen, om alles elke keer tiptop in orde te krijgen. We hebben er gewoon mee te maken, maar laten we niet denken dat we er twaalf nodig hebben, want het zal ook zijn tol eisen van mensen."