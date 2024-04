Verstappen denkt niet aan vertrek: "Heb rustige en vredige omgeving nodig"

Max Verstappen stond in de afgelopen weken in het middelpunt van de aandacht. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won vier van de eerste vijf races, en het ging veelvuldig over zijn toekomst. Verstappen maakt zich daar niet zo druk om, hij wil vooral een rustige werkomgeving hebben.

Verstappen won afgelopen weekend met speels gemak de Chinese Grand Prix op het circuit van Shanghai. Hij vloog na afloop weer in de armen van zijn team, en het leek er op dat de rust weer enigszins is teruggekeerd. In de afgelopen weken was dat wel anders, vooral na het onderzoek naar teambaas Christian Horner. Dit zorgde voor geruchten over een mogelijk vertrek van Verstappen, hij werd zelfs in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes.

Verstappen beschikt nog over een langlopend contract bij Red Bull en hij gaf eerder al aan dat hij de intentie heeft om dat uit te dienen. In een interview met De Telegraaf geeft Verstappen aan wat voor hem belangrijk is: "Wat voor mij heel belangrijk is, is dat het rustig blijft binnen het team. Dat iedereen zich focust op de auto en op de prestaties. Na mijn eerste wereldtitel in 2021 heb ik niet voor niets een lange deal met Red Bull getekend." Verstappen heeft niet veel eisen: "Het enige wat ik wil, is een rustige en vredige omgeving. Zolang ik blij ben met het team, is er geen reden om te vertrekken."