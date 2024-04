Uitslag Poll: Ricciardo kan hereniging met Verstappen vergeten

Wie rijdt er naast Verstappen in 2025 bij Red Bull of gaat de drievoudig kampioen zelf weg? De meeste bezoekers van Red Bull denken dat Sergio Pérez mag blijven met Verstappen als teamgenoot. Aan de stoelpoten van de Mexicaan wordt al een tijdje gezaagd na wisselvallige prestaties in 2023, maar de vice-kampioen kende een sterk begin van 2024. Als hij op deze manier door gaat, vergroot dat zijn kansen.

Ricciardo lijkt kansloos te zijn voor een zitje naast Verstappen. Bij de bezoekers is de goedlachse Australië uit de gratie. Sinds zijn periode bij McLaren is het bergafwaarts gegaan. Red Bull nam hem terug als ideale PR-pop in de hoop dat hij zijn mojo terug zou vinden. Een bandentest op Silverstone overtuigde de leiding om de tegenvallende Nyck de Vries te vervangen. Maar de achtvoudig Grand Prix-winnaar heeft een grote kluif aan Yuki Tsunoda. Geruchten dat Liam Lawson het plekje van de Australiër over zou nemen groeiden. Kan Ricciardo het tij nog keren?

Een kleine groep denkt dat Red Bull moet zoeken naar een nieuw rijdersduo, wat dus betekent dat we Verstappen niet meer terug zien bij Oostenrijkse formatie. Ondanks de successen rommelt het op achtergrond bij Red Bull na al die heisa rondom teambaas Christian Horner. Vader Jos Verstappen begon er openlijk tegenaan te bemoeien en de relatie tussen Red Bull-adviseur Helmut Marko en Horner lijkt ook niet meer optimaal. Is dat het enige dat Verstappen mogelijk doet vertrekken naar de uitgang? Misschien valt de nieuwe motor, die wordt ingezet vanaf 2026, van Red Bull Powertrains erg tegen. Nooit een winnend team verlaten, wordt weleens gezegd, maar of dat voor Verstappen geldt?



Anderen geloven dat Ferrari-coureur Carlos Sainz terugkeert in de Red Bull-familie nu hij weg moet na 2024 bij de Scuderia. In 2015 debuteerde de Spanjaard met Verstappen bij Toro Rosso (het toenmalige VCARB). Beiden aasden op een zitje bij de hoofdmacht en het was Verstappen die voorkeur kreeg. Sainz bleef - met enige vorm van teleurstelling - achter bij Toro Rosso en verkaste in 2017 naar Renault en kwam daarna via McLaren bij Ferrari terecht. Terug op het oude nest zou zomaar kunnen.

