Marko onder de indruk van Norris en Sainz

Het team van Red Bull Racing kende afgelopen weekend een zeer succesvolle race in China. Helmut Marko was trots, maar hij kijkt ook verder dan zijn neus lang is. De Oostenrijker was in Shanghai namelijk enorm onder de indruk van onder meer McLaren-coureur Lando Norris.

Norris wist in China tussen de Red Bulls in te finishen. Zijn achterstand op Max Verstappen was groot, maar hij maakte geen fout en hij hield Sergio Perez achter zich. Norris pakte zijn tweede podiumplaats van het seizoen en dat leverde hem de nodige complimenten op. Norris barst van het zelfvertrouwen, want hij durft nu zelfs hardop te dromen van een zege later in het huidige seizoen.

Norris

Red Bull-adviseur Helmut Marko is onder de indruk van Norris. De Brit was niet de enige coureur die het volgens Marko goed deed in China. In zijn column voor Speedweek legt Marko het uit: "Als we de Red Bull-coureurs even negeren, dan maakt Norris een geweldige indruk bij de andere teams. Hij heeft Oscar Piastri duidelijk beter onder controle dan vorig jaar. Daarnaast heb je Carlos Sainz, die elke keer voor Charles Leclerc finisht, behalve in China. Dat was ook in de kwalificatie het geval, en dat verbaasde me. In de kwalificaties is Carlos ook erg agressief, en zijn zege in Australië was indrukwekkend."

Alonso

Naast Norris en Sainz maakte nog één keer coureur veel indruk op Marko. De Oostenrijker zag namelijk dat zijn coureur Sergio Perez het lastig had: "We hebben daarnaast natuurlijk ook nog Fernando Alonso, die in de laatste kwalificaties ongelooflijke dingen deed, en zijn enorme kracht in één-op-één-duels liet zien. Dat werd in China ook in het duel met Perez duidelijk, want hij laat geen enkele centimeter onbenut."