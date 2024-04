Mercedes-complimenten voor Verstappen: "Dat is ongelooflijk!"

Max Verstappen maakte afgelopen veel indruk in China. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kwam met een grote voorsprong als winnaar over de streep. Hij maakte geen enkele fout en zelfs bij Mercedes waren ze enorm onder de indruk. Frederik Vesti geeft Verstappen een hartelijk applaus.

Verstappen begon op een redelijk tegenvallende manier aan het raceweekend in China. In de regenachtige sprintkwalificatie kwam hij niet verder dan de vierde tijd, maar dat maakte hij allemaal goed in de sprintrace. Verstappen haalde zijn rivalen in en hij kwam als winnaar over de streep. In de Grand Prix liet hij weer eens zien wat hij in huis heeft, door vanaf de pole position naar de zege te rijden.

Vrijwel iedereen was onder de indruk van de prestaties van Verstappen. Ook in de pitbox van Mercedes zag men de zegetocht van de Nederlander. Mercedes-reservecoureur Frederik Vesti was aanwezig in China en in de F1 Nation Podcast deelt hij complimenten uit: "Max reed een sterke race. Hij liet ook zijn snelheid zien in de sprintrace, want hij reed twaalf seconden weg in tien rondjes. Dat is ongelooflijk! Het helpt hem ook dat hij in een lange race zijn banden kan sparen in de snelle bochten, omdat hij zoveel sneller is dan de rest. Hij gebruikt de banden een procentje minder en dat kan het verschil zijn in een lange stint. De auto en Max zijn snel, maar het oogt nog beter omdat hij de banden zo goed managet."