Vasseur maakt zich niet druk: "Achter Verstappen is het spannend"

Het team van Ferrari hoopte goed te scoren in China, maar ze kwamen van een koude kermis thuis. Ze konden de strijd met Red Bull Racing niet aangaan en Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen als vierde en vijfde over de streep. Volgens Frédéric Vasseur zijn de verschillen achter Max Verstappen zeer klein.

Verstappen kwam in China gewoon weer als winnaar over de streep. Het team van Ferrari wilde het gevecht aangaan met Verstappen en Red Bull, maar dat lukte dus niet. In de sprintrace konden ze ook niet mee vechten om de topposities en dat zorgde voor teleurstelling. Voor het eerst dit seizoen kon Ferrari niet echt meevechten om de podiumplekken, en dat zorgde zelfs voor kritiek.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur maakt zich niet al te veel zorgen. De Fransman stelt dat één kleine tegenslag je al ver kan wegwerpen. In gesprek met de internationale media legt hij dit uit: "Buiten verstappen hebben we een groep van zes, zeven wagens die binnen één tiende zitten. Details bepalen dan of je de hero of zero wordt. Als je als negende aan de race begint, is het natuurlijk veel lastiger omdat je in het begin last hebt van vuile lucht, zelfs als je sneller bent. Je vraagt dan te veel van je banden. Het gaat erom om alles samen te brengen en dat lukte ons dit weekend niet."