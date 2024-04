Verstappen enorm tevreden: "Laatste ronde voelde best goed aan"

Max Verstappen liet in de kwalificatie weer eens zien waarom hij de beste coureur van het moment is. De Nederlandse regerend wereldkampioen pakte de pole position op het circuit van Shanghai. Het was de honderdste pole uit de geschiedenis van Red Bull en Verstappen was enorm blij.

Verstappen won in de ochtenduren nog de sprintrace, maar hij bleef niet te lang hangen in die euforie. Hij had zich goed voorbereid op de kwalificatie, die onder compleet andere omstandigheden werd verreden dan de Sprint Kwalificatie van een dag eerder. Verstappen was op elk gebied sneller dan zijn concurrenten en niemand leek echt bij hem in de buurt van hem te kunnen komen.

Na afloop van de kwalificatie verscheen hij dan ook met een grote grijns voor de camera. De Nederlander sprak zich uit bij interviewer van dienst Ho-Pin Tung: "Na de sprintrace hadden we meer ideeën voor de auto en ik denk dat de auto het zelfs nog beter deed in de kwalificatie vandaag. Ik ben heel erg blij met hoe de hele kwalificatie hier verliep. De auto was heel erg goed te besturen en dat laatste ronde in Q3 voelde ook best goed aan. Ik ben ook blij dat we hier in de droge omstandigheden konden rijden, de omstandigheden waren goed, dus het was heel erg leuk."