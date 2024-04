Norris focust zich op Alonso: "Red Bulls een klasse apart"

Lando Norris kende een zaterdag met wisselende resultaten. Hij verprutste in de ochtend zijn kansen in de sprintrace, en in de middag reed hij een goede kwalificatie. Norris zet zijn zinnen op de derde plaats in de race, want hij denkt niet dat de Red Bulls te verslaan zijn.

Norris startte de sprintrace op de pole position, maar al na twee bochten was hij de leidende positie kwijt. Hij ging te wijd en hij vond zichzelf terug in het middenveld. Hij herpakte zich knap in de kwalificatie, want nu maakte hij helemaal geen fout. Hij noteerde een vierde tijd en hij mag de race van morgen vanaf de tweede startrij starten. Hij weet dat er kansen liggen, maar hij blijft wel realistisch.

Norris gaat er namelijk alles aan doen om Fernando Alonso aan te vallen. De Brit ziet verder namelijk geen kansen, zo laat hij weten aan Sky Sports: "Ik ben heel erg blij, want het was close met Fernando. Ik kon voor niet veel meer vragen. De Red Bull is een klasse apart in zowel de kwalificatie als de race. Het was nog steeds een goede dag. Zou ik graag voor Fernando staan? Ja. Zit er nog steeds twee honderden in de auto? Ja. Het is een goede positie voor de race. We kunnen nog veel uit de auto krijgen."