Marko blij met stappen Verstappen: "Dat werd tijd"

Max Verstappen is op een ijzersterke manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wist vier van de eerste vijf races te winnen. Helmut Marko is enorm trots op Verstappen en hij is blij dat de Nederlander ook in de kwalificaties stappen heeft gezet.

Verstappen lijkt momenteel haast onverslaanbaar te zijn in de Formule 1. De Nederlander won vier van de vijf Grands Prix en hij pakte in alle vijf de raceweekenden ook de pole position. Dit is een unieke reeks die ruim twintig jaar geleden voor het laatste voor kwam. Verstappen oogst veel lof en ook bij zijn team Red Bull zijn ze enorm blij met zijn prestaties. Ze zien zelfs dat Verstappen stappen heeft gezet.

Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet dat de samenwerking tussen Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase voor steeds betere resultaten zorgt. In gesprek met De Telegraaf laat Marko weten dat vooral de kwalificaties zijn verbeterd: "Wat kwalificaties betreft heeft Max duidelijk een stap gezet. Dat werd ook wel tijd, want qua poles loopt hij nog wat achter in vergelijking met overwinningen. Hij is nog beter dan vorig jaar. Max kan zich nog meer focussen en samen met GP een betere set-up vinden, zodat de auto goed genoeg is voor de kwalificatie, maar tegelijkertijd behoudt hij zijn voorsprong in de race."