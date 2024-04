Horner zet Wolff op zijn plaats: "Mercedes is het derde team"

Max Verstappen werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf meerdere keren aan dat Verstappen meer dan welkom is bij zijn team. Christian Horner is helemaal klaar met die acties van Wolff.

De onrust binnen het team van Red Bull Racing zorgde ervoor dat Verstappen in verband werd gebracht met een spectaculair vertrek. Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde snel en hij stelde meerdere keren dat Verstappen welkom is bij zijn team. Aangezien Lewis Hamilton na dit seizoen vertrekt bij Mercedes, is de Duitse renstal op zoek naar een nieuwe topcoureur. Wolff gaf vrijwel elk raceweekend aan dat Verstappen welkom is, maar de Nederlander reageerde niet op de uitnodigingen.

Ruis

Red Bull-teambaas Christian Horner is helemaal klaar met het gedrag van Wolff. In China reageert de Britse teambaas fel in gesprek met Motorsport.com: "Ik denk niet dat de problemen die Toto heeft met de coureurs te maken hebben. Ik denk dat er andere dingen zijn waar hij zich beter op kan focussen dan op coureurs die niet beschikbaar zijn." Horner wordt gevraagd of hij wil dat Verstappen zich hierover uitspreekt: "Ik weet niet hoe vaak hij dat al heeft gezegd. Ik denk dat sommige dingen alleen maar worden geroepen om ruis te creëren."

Derde team

Horner wil dan ook dat Wolff stopt met zijn gedrag richting Verstappen. De Red Bull-teambaas heeft dan ook een zeer duidelijke boodschap voor Wolff: "We zijn vandaag Mercedes voorbij gegaan als het gaat om het aantal overwinningen in het moderne tijdperk. Wij zijn het team in vorm. Waarom zou je in hemelsnaam dit team verlaten? Mercedes is het derde team. Ze staan momenteel achter één van hun klantenteams. Ik denk dat Toto zijn tijd beter kan spenderen aan het verbeteren van zijn team in plaats van de rijdersmarkt."