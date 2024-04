Horner eerlijk: "We hebben 70 jaar achterstand op Ferrari"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal hoopt ook in 2026 te heersen in de sport, maar in dat jaar gaan er wel nieuwe reglementen gelden. Christian Horner is hoopvol, maar hij stelt wel dat zijn team een achterstand van zeventig jaar heeft op Ferrari.

De nieuwe regels van 2026 zijn al geruime tijd het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De motorregels zijn al geruime tijd rond en deze hebben de interesse gewekt van Honda, Audi en Ford. Het laatstgenoemde merk gaat samen met Red Bull Powertrains een krachtbron ontwikkelen, en de verwachtingen zijn hoog. Bij Red Bull zijn ze echter realistisch en weten ze dat de concurrentie veel meer ervaring heeft op dit gebied.

Red Bull-teambaas Christian Horner is hier dan ook heel duidelijk over. In China werd de Brit door de internationale media gevraagd naar de kansen van zijn team in 2026: "We zitten in een stijgende lijn, maar we hebben met de motoren een nadeel van zeventig jaar vergeleken met Ferrari. Maar we hebben wel een goede groep mensen en we passen dezelfde filosofie toe op de motor zoals we met het chassis hebben gedaan. De motor is wel een andere uitdaging. Er zijn geen garanties en er is geen kennis over waar de rest staat met deze regels. Het is een schone lei voor iedereen en we hebben geen bestaande motorkennis waar we van kunnen profiteren."